Голливудский актер наконец смог оправиться после расставания с секс-символом века Анджелиной Джоли, пишет со ссылкой на .

После громкого развода с Анджелиной Джоли и обвинений в алкоголизме, многим казалось, что еще долго будет находиться в депрессии из-за расставания с детьми и возлюбленной. Некоторые предполагали, что он вернется к своей прошлой пассии актрисе Дженифер Энистон.

Однако на днях общество всколыхнула новость о том, что у холостяка Питта новая пассия. И это вовсе не Энистон, которая, к слову, сейчас тоже разводится с супругом. Новой избранницей Брэда стала известная архитекторша и профессорша Нери Оксман.

Источники рассказывают, что изначально актер интересовался исключительно профессиональной деятельностью 42-летней профессорши архитектуры Массачусетского технологического института Нери Оксман. Однако позже от 54-летнего Питта стали поступать намеки на более глубокие отношение, нежели дружба.

"Сразу после знакомства они стали близкими друзьями. У них так много общих интересов – архитектура, дизайн, искусство. Их отношения нельзя назвать романом, однако Питт увлекается Оксман и ему очень интересно проводить с ней время", - сообщают инсайдеры.

всегда рассказывал, что его привлекают сильные и умные женщины. Поэтому не исключено, что дружеские отношения Брэда и Нери в скором времени станут более романтическими.

Американка с израильскими корнями Нери Оксман уже была в браке с аргентинским композитором Освальдо Голиеве. Бывший муж, по словам самой дизайнерши, имел огромное влияние на ее работу.

прокомментировал развод с Джоли для известного журнала:















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