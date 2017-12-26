Из магазина верхней одежды на Крещатике трое неизвестных похитили 33 шубы. Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева, обнародованном на сайте Главного управления Нацполиции Киева, передает

По сообщению отдела коммуникаций, во вторник в 7:20 утра в магазине верхней одежды на Крещатике сработала сигнализация, после чего к месту происшествия прибыла полиция.

"Предварительно установлено, что трое неизвестных людей с помощью лома разбили стеклянные двери магазина, проникли внутрь и похитили 33 шубы", - сообщили в ГУНП.

Стекло двери магазина было разбито, нарушители к тому времени успели скрыться с места преступления. Сейчас полиция пытается установить все обстоятельства преступления и лиц, причастных к нему.

Сведения зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции, говорится в уведомительные. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 5 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Как сообщал в Голосеевском районе Киева неизвестные совершили разбойное набег на квартиру академика НАН, украв около 15 млн грн.

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