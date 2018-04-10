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В Харькове произошла перестрелка
10.04.2018 17:12
В Харькове произошла перестрелка

В Харькове между бела дня произошла перестрелка, в результате которой были ранены и госпитализированы два человека.

NewsGrabberJC.Prosvodka.net/

Как пишет местное издание «Дозор», около четырех часов дня на перекрестке улиц Пушкинской и Чайковского были слышны выстрелы, информирует svodka.net.

По информации издания, у стрелявших также были при себе кастеты.

Злоумышленники скрылись в направлении станции метро «Архитектора Бекетова».

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Предварительно, были ранены два человека. Скорая госпитализировала пострадавших в больницу.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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