Основатель SpaceX и Tesla предприниматель Илон Маск продемонстрировал часть Big Falcon Rocket - ракеты, которую планируют отправить на Марс. Соответствующий пост появился в Instagram Илона Маска.

Для того, чтобы люди смогли оценить габариты будущего корабля, рядом с частью цилиндрического корпуса BFR Spaceship поставили электрокар Tesla Model 3.

Ракета-носитель диаметром девять метров и высотой около 106 метров сможет, по замыслу создателей, выводить на орбиту до 150 тонн грузов. Ожидается, что строительство первого прототипа начнется уже в текущем году.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что производственная линия американской компании должна быть готова к производству полноприводного варианта Model 3 уже с этого лета.

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