Мининфраструктуры обещае запустить поезд Киев-Рига

Тарифный совет Министерства инфраструктуры Украины принял решение о внесении изменений в тарифы на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в международном сообщении, позволяющих запуск поезда Киев-Рига, сообщил заместитель министра Юрий Лавренюк.

"Поезду "четырех столиц" быть. Министр инфраструктуры подписал соответствующий приказ, который направлен в Министерство юстиции на государственную регистрацию.

"Укрзализныця" уже закупила 28 новых пассажирских вагонов у Крюковского вагоностроительного завода, которые будут в ближайшее время курсировать в направлении Киев-Минск-Вильнюс-Рига", - написал он на своей странице в сети Facebook.

По его словам, стоимость билета в купейном вагоне в Ригу, будет составлять около 1855 грн или EUR59.

"Ну чем не железнодорожный "лоу-кост"?" – добавил Ю.Лавренюк.