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Звезду сериала "Когда мы дома" Боклана назвали самым высокооплачиваемым актером Украины
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10.04.2018 17:16
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По информации художественного обозревателя Олега Вергелеса,
украинский актер Станислав Боклан является самым востребованным и
высокооплачиваемым в Украине. Боклан, по словам критика, один из
наиболее успешных украинских актеров Фото: kino-teatr.ru Об этом он
написал в статье для "Зеркала недели"."После Богдана Ступки у
нашего кино действительно есть спрос на подобное лицо —
мудрое, ироничное, философичное, харизматичное", – написал
он.В список высокооплачиваемых украинских актеров также вошли
Сергей Стрельников, Дмитрий Суржиков, Алексей Тритенко, Виталий
Салий, Римма Зюбина, Ирма Витовская, Анатолий Хостикоев, Наталья
Сумская, Ольга Сумская, Богдан Бенюк, Леся Жураковская, Владимир
Горянский, Александр Кобзарь, Андрей Саминин, Валерия Ходос, Мила
Сивацкая.
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