|СБУ допросила экипаж "Норда" относительно захвата судна при аннексии Крыма
|10.04.2018 17:20
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Сотрудники СБУ допросили в качестве свидетелей экипаж арестованного судна "Норд" в контексте захвата судна при аннексии АР Крым в 2014 году. Об этом сообщили в прокуратуре АР Крым.
"Экипаж проходит по делу в качестве свидетелей. Его допросила СБУ по делу о захвате судна при аннексии Крыма", - сказали в прокуратуре.
Как стало известно допрос состоялся в управлении СБУ в Херсонской области.
Как сообщал 25 марта в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ.
Капитан судна "Норд" и члены суднокоманды предоставили для проверки недействительны судовые (грузовые) и паспортные документы, выданные органами на временно оккупированной территории, деятельность которых является незаконной. Сейчас на судно "Норд" наложен арест. Капитану судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 35 тыс. 240 грн залога.
Министерство иностранных дел РФ накануне вручило временному поверенному в делах Украины в России ноту протеста в связи с задержанием рыболовного судна "Норд", которое Москва считает своим.