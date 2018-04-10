В результате торговой войны между США и Китаем сильнее только может пострадать украинская трубная отрасль.

Об этом «Апостроф. Экономика» рассказал финансовый знаток Алексей Кущ, информирует svodka.net.

В начале марта президент США Дональд Трамп ввел ощутимые пошлины на ввоз в страну алюминия и стали, для защиты американских производителей.

По словам Алексея Куща, в целом потери украинского экспорта от американских пошлин не являются значительными, однако они могут привести к довольно серьезным последствиям для отдельных украинских отраслей. В частности, под угрозой находится трубная отрасль Украины, 25-30% экспорта которой приходится на США.

«Потеря американского рынка может нанести очень серьезный урон нашей трубной отрасли», — сказал Кущ.

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