Канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала переговоры лидеров Украины, Германии и Франции.

Как сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко, переговоры должны состояться в мае 2018 года в немецком Аахене.

«Лидеры Украины, Германии, Франции проведут переговоры в Аахене в мае. – Канцлер Германии», – сказано в сообщении Цеголко в Twitter.

Кроме того, заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что трехсторонняя встреча пройдет на фоне интенсивного диалога с Кремлем, потому что Россия обладает правом вето в Совете безопасности ООН.

10 апреля в Германии президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

На общей пресс-конференции Меркель выразила сожаление по поводу того, что на Донбассе до сих пор не установился надежный мир.

Меркель также заявила, что немецкая сторона приняла во внимание позицию Украины относительно строительства российского газопровода «Северный поток – 2» и считает важным сохранение транзита газа через территорию Украины.

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