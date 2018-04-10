В городе Айдахо-Фолс в штате Айдахо (США) с неба упали более 50 мертвых гусей, сообщает Fox 13 .

По полученным данным, случай произошел в субботу вечером, 7 апреля, во время сильной грозы с градом. Птиц обнаружили в радиусе нескольких сотен метров.

Представитель департамента охотничьих и рыбных ресурсов штата Джейкоб Берл сообщил, что убрал 48 белых гусей и три гуся Росса. Кроме того, на крышах окрестных домов оставались несколько мертвых птиц.

Эксперт считает, что стая гусей направлялась в Канаду, а погибли они в результате удара молнии. Также Берл отметил, что если бы в птиц попал град, то они спланировали бы на землю и приземлились в разных местах. Стоит отметить, что белые гуси гнездятся в северо-западной Гренландии, северной Канаде и Северо-Восточной Сибири, а гуси Росса - на Аляске и северо-западе Канады. На зиму они мигрируют на юг США и в Мексику, а к сезону размножения, который начинается в мае, возвращаются обратно.

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