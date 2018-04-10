Основатели нового вида пирамиды всячески пытаются уклониться от выполнения обязательств перед дважды обманутыми вкладчиками, передает со ссылкой на .

Торговля на рынке Форекс в Украине пока законодательно не урегулирована и ее можно сопоставить с работой подпольных казино, считает глава комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей . Сейчас профкомитет занялся этим вопросом и в парламенте уже зарегистрирован законопроект № 3672-д "О деятельности форекс-компаний".

Между тем рынок живет и развивается без какой-либо регуляции. В 2015 году основал компанию PrivateFX, ставшую наследником форекс-брокера Forex Trend пирамиды, организованной, подозреваемым в мошенничестве, Павлом Крымовым. Когда глава Concorde Сapital зашел на интернет-площадку, Forex Trend уже давно не выдавал деньги с клиентских депозитов и не реагировал на обращения клиентов.

Со стороны Мазепы инвестирование в эту площадку преподносилось как спасательная операция. В твиттер-сообществе PrivateFX Investoria в июне 2017 клиентов PrivateFX проводился опрос, насколько повлияло участие Игоря Мазепы на их выбор инвестировать в компанию. 74% опрошенных отметили, что "шли под имя Игоря Мазепы" и только для 5% инвесторов имя главы Concorde Сapital не играло никакой роли при выборе форекс-брокера. Пользуясь репутацией основателя, никаких обязательств Forex Trend новая компания PrivateFX на себя не взяла - только "права" в виде клиентской базы предшественника. Единственное, что предлагал новый брокер пострадавшим от пирамиды Forex Trend - несколько оригинальных схем вывода денег. Базовая схема называлась "1+1": чтобы вернуть вложенные средства, инвесторам необходимо внести такую ​​же сумму, что была заморожена на счетах прошлой пирамиды.

Предлагались и более необычные варианты вывода "зависших" средств. Так, PrivateFX предлагала вернуть часть вложений в Forex Trend за рекламу новой пирамиды в Интернете. В частности, вернуть средства обещали за рекламные ролики о новой компании на YouTube, посты или комментарий в соцсетях.

Таким образом, инвесторы Forex Trend сами раскручивали новую пирамиду, "заглушая" в информационном поле любую критику. Пользователей PrivateFX, которые говорили о минусах брокера, наказывали. PrivateFX удалял аккаунты и счета пользователей, которые критикуют компанию в сети.

Сайт PrivateFX продолжал функционировать еще до середины февраля 2018 года, предлагая инвестировать тысячу долларов, а прибыль получать как из пяти, любая попытка публично сообщить о пирамиде блокировалась. Разве что некоторым повезло вернуть свои деньги, но, разумеется, не в пятикратном объеме.

Инвестор Алексей Сынкив рассказал, как это происходит: "Техподдержка отправляет в финансовый отдел, финотдел кормит обещаниями "ожидайте обработки заявки". На форуме PrivateFX в ветке "юридический департамент", с просьбой решить мой вопрос, просто часто удаляют мои сообщения и тему".

На данный момент еще продолжаются переговоры между пострадавшими вкладчиками с основателем компании PrivateFX, Игорем Мазепой. Рассматриваются различные варианты для разрешения ситуации. Большинство вкладчиков уже ни во что не верит и желает только получить свои депозиты и безусловные компенсации в виде живых средств. Но консенсус пока не найден.

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