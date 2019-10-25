Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступит в Верховной Раде на следующей неделе.

Об этом сообщил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью Сегодня.

По его словам, в Североатлантический совет посетит Украину 30-31 октября. Во время визита в Украину делегация будет иметь очень плотный график. Между тем, генсек НАТО Йенс Столтенберг запланировал выступления перед украинскими парламентариями.

«Будет и встреча с президентом Владимиром Зеленским, и выступление генерального секретаря НАТО в украинском парламенте. Состоится также и заседание Комиссии Украина-НАТО. Будет максимальное количество встреч», - анонсировал Кулеба.

Он также подчеркнул, что Североатлантический совет принимает ключевые решения Альянса. Визит делегации в Украину является мощным сигналом поддержки со стороны НАТО.

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