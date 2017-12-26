Новый год стучится в дом? Неа, мимо. В Донецке дурдом в дом стучится. Причем фашня отдыхает, ибо дебилушки ищут негров с ужгородской пропиской и атомной бомбой в квартире. Ну то есть диверсантов . Ща немножко расскажу про новогодние настроения в оккупированом рф городе, пишет , передает

Представьте себе ситуацию: май месяц, вам звонок в двери: дин-дон,дин-дон! Можна заколядувати? Первая мысль у вас какая? Праааавильно, наркоманы пришли. Разница только в том, что в мае месяце наркоманам двери можно не открыть и послать, а в Донецке наркоманы вышибут двери и с автоматами ходят. Ну а хули?

16 грудня в Донецке была облава в одном из районов города. Врядли писали об этом наркоманы в типа сми типа государства. Облава была в старомихайловке, также была на абакумово, также на микрорайоне бирюзова и поселке шахты Лидиевка. Для не местного быдла, объясняю: все шо не старомихайловка - это кировский район Донецка, а не 4 разных города. Также были поиски гуманоидов на микрорайоне щетинина и кое-где в центре города. Как же это су*а эпично звучит "облаааааава"... Усы сталина аж из могилы поднимаются.

Самое эпичное в облавах в Донецке, что это показатель того, шо рукожопы из фсб рф, гру рф и так называемого мгб недореспублики ну ни*ера не умеют, ибо бестолочи не нашли ничего более тупого, чем стучать в двери и надеяться на везение: а диверсанты есть? А? Нету? А если найду?. Конечно найдешь, дебил блд, ты ж вооружен.

Ждем появления на лопатоедных тв ресурсах тысячи и одного бреда о сотрудничестве дончан с боевыми бобрами сбУ "духом Бандеры" о чудо находке диверсионной карманной гаубицы в квартире. Ну, а хули? Быдлу новый год нужно в страхе праздновать и не*ер смотреть на цены на жрачку, вакрух враги б*я. Знаете, какой самый желанный дар был в 1937 году? Хорошие соседи. В Донецке такая же ху*ня, только год 2017.

В день в Донецке полицаи задерживают порядка 100 человек в день с недавнего времени. Процентов 90% откупаются, ибо гирлянды в подвалах чото не предусмотрены самым духовным нквд. Ночью задерживают человек 50-60. Большинство тоже отпускают за пиастры. Расценки разные, но шоб у тебя хотя был шанс на откупиться, нужно носить в кармане баксов 100 [зубы дороже стоят, если кто не в курсе]. Свято наближається? Ага.

В Макеевке новогодние подарки в школах получили только первокласники. На остальных школьников нема грошей. Ау, бестолочи балалайнутые! А можно сюжетик о том, где рассказано об этом? Кстати, родителям школьников, которые шото там возмущались, бо дед отмороз привез детям целое нихуа от на рыныдийских ишаках, сказано заткнуться. Подвал не резиновый? Да ну на*уй, в оккупации законы физики не работают. Особенно в подвалах.

Пожарники в оккупированых рф Донецке и Макеевке получили приказ: премии зарабатывайте себе сами, ибо зряплата будет голый оклад [8-9 тыс фублев]. Су*а, это стартап года: больше штрафов, больше премий. Все просто, проще простого даже. Ну как отжать у лоха автомобиль в Донецке, если ты в форме, а лох нет. Не смешно? Зато правда. Жители оккупированых территорий меня поймут.

Кстати, наверное вы не читали о том, что бибизян с позывным Бульба потопал из тельманово за зряплатой? Сам бибизян из Беларуси приперся. Набрал он с собой гранат для уверенности и потопал к захарасту покукарекать о доле тяжкой и зряплате маленькой. Су*а, готов поставить сотку баксов на то, что Бульбу порешит дрг Хунты по дороге ко-ко-команданте. Прям с боевых птеродактилей, у которых клювики Красно-Черные, прибьюьт падлюку, б*я буду.

На предприятия, которые типа государственные, пришел приказ от генераля межгалактического недоразумения окорочко-ко, ну то есть от захарченко, о том, что крепостным теперь оплачиваться больничные не будут. В смысле бюджетникам. Крепостным болеть теперь можно только за свой счет, хана Украине.

В общем в недоразумении все зашибись. Увижу деда мороза - морду набью, ибо еще одна елка в Донецке с автоматчиками по периметру вместо зайчиков - это ну очень люто. Желаю жителям немытой такую елку увидеть у себя в городе. С неуважением, житель оккупированого Донецка.

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