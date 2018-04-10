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Племянница Скрипаля сообщила о планах Юлии просить политического убежища
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10.04.2018 17:23
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Племянница бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Виктория
рассказала, что получила из Великобритании информацию о намерениях
дочери экс-разведчика Юлии просить политического убежища на Западе.
Сегодня стало известно, что Юлию выписали из больницы и отправили в
безопасное место Фото: Russian Embassy, UK / Twitter Она
рассказала, что ничего не знает о том, что Юлию выписали из
больницы и отправили в безопасное место.По словам Виктории, из
Британии ей сообщили о планах Юлии выступить на пресс-конференции с
заявлением о намерении получить политическое убежище. В какой
именно стране она может просить убежища, Виктория не
знает.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь
Юлию госпитализировали с симптомами отравления в
британском Солсбери 4 марта.Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку 28
стран выслали российских дипломатов.Спикер МИД РФ Мария Захарова
заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в России. По
ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими
учеными. Российский президент Владимир Путин утверждал, что
подобные вещества способны производить около 20 стран мира.29
марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала
разговаривать, а 30 марта врачи рассказали, что она в
больнице начала есть и пить.6 апреля стало известно,
что состояние Сергея Скрипаля также больше не является
критическим.
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