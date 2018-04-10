Племянница бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Виктория рассказала, что получила из Великобритании информацию о намерениях дочери экс-разведчика Юлии просить политического убежища на Западе. Сегодня стало известно, что Юлию выписали из больницы и отправили в безопасное место Фото: Russian Embassy, UK / Twitter Она рассказала, что ничего не знает о том, что Юлию выписали из больницы и отправили в безопасное место.По словам Виктории, из Британии ей сообщили о планах Юлии выступить на пресс-конференции с заявлением о намерении получить политическое убежище. В какой именно стране она может просить убежища, Виктория не знает.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку 28 стран выслали российских дипломатов.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в России. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Российский президент Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать, а 30 марта врачи рассказали, что она в больнице начала есть и пить.6 апреля стало известно, что состояние Сергея Скрипаля также больше не является критическим. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что скрипаля россии стало просить Теги: мир