Инфляция на потребительском рынке в марте 2018 года, по сравнению с мартом 2017 достигла 13,2%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает

В частности, по данным Госстатистики потребительские цены в марте текущего года по сравнению с мартом 2017 года выросли на 13,2%.

Также отмечается, что инфляция на потребительском рынке в марте 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 1,1%, с начала года — 3,5%. Базовая инфляция в марте 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 1,4%, с начала года — 2,7%.

В марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Больше только (на 5% и 3%) подорожали овощи и фрукты. На 1,6-0,8% повысились цены на рыбу и продукты из рыбы, масло, хлеб, макаронные изделия, сыры, рис, мясо и мясопродукты. В то же время на 3,6-0,2% подешевели гречневая крупа, яйца, сахар, молоко, сало.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%, в том числе на табачные изделия — на 1,7%, алкогольные напитки — на 0,8%.

Рост тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,3% произошло главным образом за счет повышения тарифов на содержание домов и придомовых территорий на 1,6%, платы за аренду жилья — на 1,2%, водоснабжение — на 0,7%, канализацию — на 0,5%.

Снижение цен на транспорт в целом на 0,7% в основном вызвано удешевлением топлива и масел на 2,5%, автомобилей — на 1,9%. Вместе с тем на 3,3% и 1,4% подорожал проезд в железнодорожном и автодорожном транспорте.

Напомним, согласно прогнозу Всемирного банка в Украине и в дальнейшем остается высоким инфляционный риск. В 2018 году инфляция может остаться высокой — на уровне 10%.

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