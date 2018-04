The Times of India сообщает, что правительство Индии планирует построить 14 460 бункеров для гражданских лиц в пяти пограничных районах индо-пакистанской границы. Государственная национальная строительная корпорация NBCC построит эти бункеры во всех населенных пунктах в пределах 3 километров фактической границы между двумя странами. Председатель и управляющий директор NBCC господин A K Mittal сказал The Times of India, что для бункеров будет использоваться «предварительная методология строительства»: «Стратегически расположенные литейные дворы будут использоваться для изготовления компонентов конструкций, которые потом будут транспортироваться тракторами и монтироваться подъемными кранами. Мы планируем таким образом, чтобы каждый бункер был завершен максимум за 2-3 дня». The Times of India подробно перечисляет места, где всё будет построено, при этом часть бункеров будут общинными, часть – индивидуальными. Кроме того, в дополнении к тысячам бункеров вдоль границы будут построены пограничные заграждения и другие фортификации. По мнению экспертов, Daily Express, граница между Индией и Пакистаном вполне может стать эпицентром «Третьей мировой войны» и Индия к этому готовится. Вместе с тем, высказывается и мнение, что потенциальная война с Пакистаном – это лишь официальное прикрытие для столь массированного строительства. На самом деле Индия готовится к чему-то другому. Источник - . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



