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Zerohedge.com: Индия строит свою «Линию Мажино» или готовится к Мегасобытию?
10.04.2018 17:28

The Times of India сообщает, что правительство Индии планирует построить 14 460 бункеров для гражданских лиц в пяти пограничных районах индо-пакистанской границы.

 Государственная национальная строительная корпорация NBCC построит эти бункеры во всех  населенных пунктах  в пределах 3 километров  фактической границы между двумя странами.

Председатель и управляющий директор NBCC господин  A K Mittal сказал The Times of India, что для бункеров будет использоваться «предварительная методология строительства»:

«Стратегически расположенные литейные дворы будут использоваться для изготовления компонентов конструкций, которые потом будут транспортироваться тракторами и монтироваться подъемными кранами. Мы планируем таким образом, чтобы каждый бункер был завершен максимум за 2-3 дня».

 

    The Times of India подробно перечисляет места, где всё будет построено, при этом часть бункеров будут общинными, часть – индивидуальными. Кроме того, в дополнении к тысячам бункеров вдоль границы будут построены пограничные заграждения и другие фортификации.

    По мнению экспертов, Daily Express, граница между Индией и Пакистаном вполне может стать эпицентром «Третьей мировой войны» и Индия к этому готовится.

    Вместе с тем, высказывается и мнение, что потенциальная война с Пакистаном – это  лишь официальное прикрытие для столь массированного строительства. На самом деле Индия готовится к чему-то другому.

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