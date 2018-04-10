Экс-министр здравоохранения Грузии и Украины Александр Квиташвили в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону пояснил, что во время его работы в Грузии правительство приняло решение продать все больницы в частные руки, потому что поняло, что "покупать услугу на высококонкурентном рынке дешевле и лучше, чем создавать этот рынок самим и самим потом тянуть на себе эту систему". Квиташвили: У нас был социальный базис – наше количество бедных, их было очень много, около миллиона человек Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "Была градация бедных в стране. Если за пару минут рассказать, то это такая программа: любой человек, который считает себя бедным, может прийти и зарегистрироваться. А потом к тому человеку шли социальные работники и делали опись. Жилья и только остального. Проверяли 184 разных фактора, очень сложный был механизм, и в результате была выведена формула уровня бедности человека или семьи", – рассказал он.По словам экс-министра, считающих себя бедными людей разделили на несколько подкатегорий, от хронически бедных, до людей среднего достатка."Я считаю, что бедность же и помогла Грузии выйти из кризиса. Поскольку денег не хватало ни на что, мы старались максимально правильно расходовать бюджет. Исходя из этого опроса, исследований, было принято, что те, которые беднее, будут получать больше. Это, по моему мнению, и есть социальная справедливость. Что значит получать больше? Финансовая помощь, бесплатный проезд в транспорте, ваучеры на обучение в университетах и т.д. Плюс медицинская страховка", – пояснил он.По словам Квиташвили, медицинская страховка сыграла огромную роль в создании медицинской сети в стране."У нас был социальный базис – наше количество бедных, их было очень много, около миллиона человек. И мы старались для этого миллиона сделать хороший страховой полис... Государство покупало у частных страховых компаний полисы для этих людей. Что это гарантировало? Что государство будет вкладывать деньги в систему. Не давать их больницам, чтобы они сохраняли 250 коек на что-то, ведь нигде так не лечатся, нету такого, а вкладывать в саму систему здравоохранения, чтобы она развивалась", – подытожил он. Квиташвили занимал должность министра здравоохранения, труда и социальной защиты Грузии (2008–2010). В декабре 2014 года он был назначен на должность министра здравоохранения Украины. При нем в Украине начались закупки лекарств через международные организации (ЮНИСЕФ, ПРООН и Crown Agents) и был подготовлен реформаторский пакет законопроектов, который Верховная Рада так и не поддержала. Первый заместитель Квиташвили Александра Павленко отмечала, что провести реформы "через такой популистский орган, как парламент", чаще только не удается.В 2015 году комиссия из 28 человек, включая 15 нардепов, провела служебное расследование и признала действия Квиташвили на посту министра неэффективными. В ответ он обвинял депутатов в коррупции и лоббировании чужих интересов.Квиташвили подал в отставку летом 2015 года, но парламент ее не принял, следовательно он ушел вместе с Яценюком в апреле 2016-го. После увольнения Квиташвили заявлял, что не намерен отказываться от украинского гражданства и покидать Украину. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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