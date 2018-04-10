|Марокко открыло рынок для украинской курятины
|10.04.2018 17:34
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Украина получила право поставлять отечественную курятину на рынок Королевства Марокко. Об этом сообщает Госпродпотребслужба, передает
"Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Компетентный орган Королевства Марокко согласовали форму ветеринарного сертификата для экспорта мяса птицы и продуктов из него из Украины в Королевство Марокко", - говорится в сообщении.
С формой сертификата можно ознакомиться здесь.
Напомним, украинская курятина побила рекорды по экспорту и ценовой доступности.
Крупнейшим производителем и экспортером курятины в Украине считается компания "Мироновский хлебопродукт" с его брендом "Наша Ряба".
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