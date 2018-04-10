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Украинцы активно скупают землю в Польше
10.04.2018 17:36
Министерство внутренних дел и администрации Польши констатирует растущий интерес к покупке земельных участков в стране со стороны украинцев.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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