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Украинцы активно скупают землю в Польше
10.04.2018 17:36
Министерство внутренних дел и администрации Польши констатирует растущий интерес к покупке земельных участков в стране со стороны украинцев.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
экономические новости
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