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Дифтерия в Киеве: стало известно о состоянии заболевшего ребенка
25.10.2019 16:29
Заболевший дифтерией ребенок в Киеве находится в удовлетворительном состоянии
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
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