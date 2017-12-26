Центризбирком решил не регистрировать инициативную группу, выдвинувшую основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на выборы. Причиной отказа, по словам главы ЦИК, стала непогашенная судимость Навального

Кремль не согласился с мнением, что отказ в регистрации кандидатом в президенты оппозиционера Алексея Навального снизит интерес к выборам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК, информирует еizvestia.com.

«Безусловно, мы знакомы с разными мнениями аналитиков, существуют абсолютно разные мнения аналитиков, но мы не можем согласиться с такой точкой зрения», — сказал Песков. ​Он добавил, что призыв Навального к бойкоту выборов предстоит изучить «на предмет соответствия или противоречия нашему законодательству».

Пресс-секретарь президента также высказал мнение, что неучастие Навального не повлияет на легитимность выборов. «Неучастие одного из желающих стать кандидатом в связи с тем, что его случай не попадает под законодательство, никоим образом не может повлиять на легитимность выборов», — сказал Песков.

Накануне, 25 декабря, Центризбирком решил не регистрировать инициативную группу, выдвинувшую основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на выборы. Причиной отказа, по словам главы ЦИК, стала непогашенная судимость Навального: в 2013 году его приговорили к пяти годам условно по «делу «Кировлеса». В ходе дискуссии с Памфиловой оппозиционер апеллировал к тому, что по требованию Европейского суда по правам человека в 2016 году главный суд России постановил пересмотреть дело. Но в феврале 2017-го суд повторно приговорил Навального к тому же сроку. Согласно закону осужденный по тяжкому преступлению сможет участвовать в выборах только через десять лет после снятия судимости.

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После решения ЦИК Навальный призвал избирателей к забастовке. По его словам, это будет активная забастовка, целью которой станет контроль за выборами с точки зрения явки избирателей. «Ведь основной задачей Кремля сейчас станет фальсификация именно явки избирателей», — сказал он. Оппозиционер также пообещал организовать всероссийскую акцию протеста.

Кремль не заинтересован в «реальной интриге» на выборах, говорил РБК сотрудник Центра политических технологий Александр Ивахник. «У власти задача — провести максимально дежурную кампанию без эпатажа», — сказал знаток. Политолог Александр Кынев, в свою очередь, предположил, что недопуск Навального ударит по репутации выборов, поскольку это единственный из кандидатов, кто весь год вел избирательную кампанию. Политилог Аббас Галлямов, наоборот, считает, что властям удалось успешно отбить часть электората у Навального в пользу телеведущей Ксении Собчак.

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