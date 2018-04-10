Польские судмедэксперты обнаружили 69 фрагментов тел 26 жертв Смоленской катастрофы в гробах других людей.

Об этом сообщила пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Ева Бялик, передает со ссылкой на .

"Предварительные выводы экспертов, которые работали над эксгумацией и судмедэкспертизой жертв Смоленской катастрофы, шокируют. 69 найденных человеческих останков от 26 человек были в гробах других жертв", - сообщила Бялик.

Вследствие эксгумации поляки обнаружили подмену восьми тел и посторонние предметы в гробах: резиновые перчатки, пакеты, бутылки.

Тела жертв Смоленской трагедии были доставлены в Польшу в гробах, запечатанных россиянами. Семьи имели большие подозрения, однако им было запрещено открывать гробы. Польские эксперты проанализировали судебно-медицинскую документацию, предоставленную россиянами. В 90% случаев нашли грубые ошибки. Россияне описывали внутренние органы погибших, которых они при жизни не имели. Более того, в Москве не сделали судмедэкспертизу более 30% погибших.

После этого национальный прокурор инициировал расследование, которое должно объяснить, кто и почему запретил открывать гробы после того, как их привезли из Москвы.

10 апреля 2010 года под российским Смоленском разбился самолет Ту-154М. На его борту были 96 человек - все они погибли. Среди них - президент Польши Лех Качинский и много высокопоставленных чиновников. Все они летели на траурные мероприятия по случаю годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу. Варшава тогда обвиняла в авиакатастрофе двух российских диспетчеров.

Сейчас в Польше одной из основных версий катастрофы рассматривают взрыв на борту самолета, который произошел еще до столкновения с землей.

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