Капитан крымского судна "Норд" Владимир Горбенко может вернуться домой в аннексированный Крым при условии, если раз в неделю будет приезжать на допрос к следователю Главного управления Службы безопасности Украины в Крыму, которое находится в Херсоне. 6 апреля суд арестовал капитана судна "Норд" до 31 мая Фото: ru.krymr.com "Капитан судна вышел из изолятора временного содержания. В настоящее время он поехал в больницу, после чего обещал прибыть в Главное управление Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым для проведения следственных действий: допроса в своем уголовном производстве, а также в другом, где он является свидетелем", – сообщила Тихончик.Она также рассказала, что Горбенко сможет вернуться к себе домой в аннексированный Крым, однако должен будет раз в неделю являться на допрос к следователю Главного управления СБУ в Крыму, которое находится в Херсоне. Если же капитан судна нарушит это обязательство, его могут объявить в розыск. Членов экипажа судна "Норд" отпустят сегодня после допроса в СБУ. Украинские пограничники задержали рыболовецкое судно "Норд" из Керчи 25 марта в 15 милях от Обиточной косы в Азовском море. Траулер отконвоировали в Бердянск Запорожской области. На борту находились 10 членов экипажа. 30 марта пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган проинформировала, что суд санкционировал арест "Норда".6 апреля суд арестовал капитана судна "Норд" до 31 мая. Членов экипажа судна оштрафовали.8 апреля Госпогранслужба Украины сообщила, что представители Генерального консульства РФ под прикрытием своего иммунитета пытались вывезти команду судна "Норд" в Россию через пункт пропуска в Харьковской области. В российском посольстве в Украине подчеркнули, что прорабатывают вопрос, как быстрее отправить в РФ команду судна "Норд".Представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин рассказал, что оккупационные власти пытаются передать морякам украинские паспорта.9 преля стал известно, что члены экипажа "Норда" пытались попасть в оккупированный Крым. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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