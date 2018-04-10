Гарри является лишь пятым в очереди претендентов на трон

Такое решение связано с малыми размерами церкви для церемонии и тем, что Гарри является лишь пятым в очереди претендентов на трон, - сообщает ВВС.

Отсутствие официального списка "политиков" означает, что на церемонии не будут присутствовать премьер Британии Тереза ​​Мэй, друзья Гарри Барак и Мишель Обама, а также нынешний президент США Дональд Трамп.