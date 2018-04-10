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На свадьбу принца Гарри не пригласят политиков: не приедут Тереза ​​Мэй, Обама и Трамп
10.04.2018 17:41
На свадьбу принца Гарри не пригласят политиков: не приедут Тереза ​​Мэй, Обама и Трамп
Гарри является лишь пятым в очереди претендентов на трон
Принц Гарри и его невеста Меган Маркл решили не приглашать на свадьбу политиков.
На свадьбу принца Гарри не пригласят политиков: не приедут Тереза ​​Мэй, Обама и Трамп Фото: twitter.com/KensingtonRoyal

Такое решение связано с малыми размерами церкви для церемонии и тем, что Гарри является лишь пятым в очереди претендентов на трон, - сообщает ВВС.

Отсутствие официального списка "политиков" означает, что на церемонии не будут присутствовать премьер Британии Тереза ​​Мэй, друзья Гарри Барак и Мишель Обама, а также нынешний президент США Дональд Трамп.

Напомним, свадьба британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл состоится 19 мая 2018 года.

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