Что-то неладное происходит в королевстве Датском, а если быть точнее, то в ареале 1/9-й суши, мнящей себя великой морской державой. Причем проблемы эти становятся все очевиднее и очевиднее, настолько, что даже загипнотизированное ура-патриотическое общество начинает прозревать.

Дело в том, что на фоне череды задержек с вводом в строй новых боевых кораблей ВМФ РФ и явными проблемами реализации амбициозных проектов, на ремонт ставятся те немногие, которые до некоторых пор считались надеждой и опорой российского флота.

Так, стало известно, что на ремонт отправляется «Адмирал Левченко» — большой противолодочный корабль проекта 1155, который был введен в эксплуатацию в далеком 1988 году. Данное обстоятельство смутило российский сегмент тем, что с конца 2014 года БПК первого ранга не выходил в море, а теперь его планируют поставить на ремонт, который может занять до 5 лет.

Происходит это на фоне неясной ситуации с контрактом на ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», флагмана российского флота, который после своего первого за 25 лет боевого похода так и не смог оправиться. Ремонтные работы псевдо-авианосца так же займут не менее 3 лет.

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Кроме того, российский флот лишается так называемых «убийц авианосцев» тяжёлых атомных ракетных крейсеров проекта 1144. В строю в ВМФ сейчас находится только один такой ТАРКР «Петр Великий», который так же не выходил в море с осени прошлого года и ожидает отправки на ремонт. А с самого ремонта никак не может выбраться ТАРКР «Адмирал Нахимов», который начал свой путь в ремонтный док в далеком 1997 году, и который обещают доделать в 2021-м, после того, как обещали поставить в строй в 2020-м, а до этого в 2018-м и т.д.

Таким образом, на ближайшие годы Северный флот РФ может лишиться своих крупнейших боевых кораблей. И причиной подобной безоружности является как износ российского флота как такового, так и проблематичность своевременного ввода в строй новых боевых единиц.

Великая морская держава, чего уж!

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