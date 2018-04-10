Падение российского рубля до уровня 65-66 рублей/1$ приведет к усилению волатильности на валютном рынке страны, которая будет иметь непрогнозируемые последствия.

Об этом Forbes рассказал начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко, информирует svodka.net.

По словам эксперта, при указанных курсовых значениях российский рынок могут начать покидать керри-трейдеры, «которые до этого спокойно сидели в рублевых гособлигациях».

«В этом случае пожар на валютном рынке усилится. Предсказать, где будет пик, невозможно», -считает Ващенко.

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