Европейские производители электроники и бытовой техники предупредили российские розничные сети о возможном пересмотре закупочных цен на 5–10%. Поставщики импортной техники отреагировали на падение курса рубля в РФ Фото: ЕРА Бизнес-директор "Юлмарта" Олег Пчельников сообщил, что цены повышают даже поставщики, у которых производство расположено в России."Если курсы валют вернутся к своим прежним показателям, как уже бывало, снизятся и цены – конкуренция на рынке слишком сильна, а потребитель чувствителен к цене", – отметил он.Производитель бытовой техники Candy Hoover Group проинформировал партнеров в России о возможном изменении цен с 16 апреля, рассказал гендиректор российского офиса компании Глеб Мишин."Если к этому времени курс не вернется к уровням прошлой недели, мы точно повысим цены на импортную продукцию", – предупредил он.Мишин добавил, что произведенные в России товары тоже подорожают, но не пропорционально изменению курса.При этом представители ритейлеров заверили, что пытаются сохранить текущие розничные цены.6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний.Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.На фоне введения американских санкций капитализация российского фондового рынка 9 апреля упала на 820 млрд руб.По данным агентства Bloomberg, 9 апреля совокупное состояние самых богатых россиян уменьшилось на $16 млрд.Утром 10 апреля курс рубля к доллару на Московской бирже упал ниже 63 руб./$, а к евро – ниже 78 руб./$. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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