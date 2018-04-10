|
Продавцы бытовой техники в России заявили о пересмотре цен из-за падения рубля
|
10.04.2018 17:46
|
Европейские производители электроники и бытовой техники
предупредили российские розничные сети о возможном пересмотре
закупочных цен на 5–10%. Поставщики импортной техники отреагировали
на падение курса рубля в РФ Фото: ЕРА Бизнес-директор "Юлмарта"
Олег Пчельников сообщил, что цены повышают даже поставщики, у
которых производство расположено в России."Если курсы валют
вернутся к своим прежним показателям, как уже бывало, снизятся и
цены – конкуренция на рынке слишком сильна, а потребитель
чувствителен к цене", – отметил он.Производитель бытовой
техники Candy Hoover Group проинформировал партнеров в России о
возможном изменении цен с 16 апреля, рассказал гендиректор
российского офиса компании Глеб Мишин."Если к этому времени курс не
вернется к уровням прошлой недели, мы точно повысим цены на
импортную продукцию", – предупредил он.Мишин добавил, что
произведенные в России товары тоже подорожают, но не
пропорционально изменению курса.При этом представители ритейлеров
заверили, что пытаются сохранить текущие розничные цены.6 апреля
Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских
бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда
компаний.Американское министерство финансов пояснило, что такие
меры приняты во исполнение закона "О противодействии
противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в
августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.На фоне введения
американских санкций капитализация российского фондового рынка 9
апреля упала на 820 млрд руб.По данным агентства Bloomberg, 9
апреля совокупное состояние самых богатых россиян
уменьшилось на $16 млрд.Утром 10 апреля курс рубля к
доллару на Московской бирже упал ниже 63 руб./$, а к
евро – ниже 78 руб./$.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира