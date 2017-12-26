Линвист попытался определить родину Мастера Йоды из "Звездных
войн". Этот материал можно прочитать и на украинском языке По
словам лингвиста, английский – второй родной язык Йоды Фото:
kinopoisk.ru Об этом сообщает NME.Проанализировав необычную манеру
речи героя, он выдвинул предположение, что тот родом с Гавайских
островов."Он говорит на английском как на своем втором
языке", – заявил специалист.Проанализировав ряд факторов,
Аджер сделал выводы, что с большой вероятностью родной язык
Йоды – гавайский.Йода – один из главных персонажей "Звездных
войн", мудрейший и самый сильный джедай своего времени.Фильм
"Звездные войны: Последние джедаи" вышел на экраны 14 декабря 2017
года.
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