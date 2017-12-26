Линвист попытался определить родину Мастера Йоды из "Звездных войн". Этот материал можно прочитать и на украинском языке По словам лингвиста, английский – второй родной язык Йоды Фото: kinopoisk.ru Об этом сообщает NME.Проанализировав необычную манеру речи героя, он выдвинул предположение, что тот родом с Гавайских островов."Он говорит на английском как на своем втором языке", – заявил специалист.Проанализировав ряд факторов, Аджер сделал выводы, что с большой вероятностью родной язык Йоды – гавайский.Йода – один из главных персонажей "Звездных войн", мудрейший и самый сильный джедай своего времени.Фильм "Звездные войны: Последние джедаи" вышел на экраны 14 декабря 2017 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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