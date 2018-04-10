Обвал произошел на стройке, пострадали по меньшей мере три человека

Сначала медицинскую помощь оказали двум людям, на которых упала стена. В 15:50 спасатели достали из-под завалов третьего человека, его передали медикам, - сообщает "Винница.info".

Фото: vinnitsa.info

На месте работает спасательная служба, есть несколько карет скорой помощи.

Фото: vinnitsa.info

Один из очевидцев, который работает в "Скай-парке" (рядом со строительством, - ред.), говорит, что когда начала валиться стена, то экскаватором пытались ее удержать, чтобы люди успели оттуда сбежать.

"Я работал и услышал сильный грохот. Когда выглянул в окно, то увидел стену пыли. Как все было я не видел, но потом везде пыль, я увидел, как эскалатор ковшом поддержал стену, чтобы она дальше не упала на людей", - рассказал зритель Иван.

Строитель, не называет своего имени, говорит, что все произошло сразу, и хорошо, что все остались живы.

"Мы все в шоке. Все произошло сразу. Хорошо что ребята живы. Знаю, что двух наших забрала "скорая", еще один как сам пошел домой" , - говорит мужчина.

Фото: vinnitsa.info

Информацию о двух госпитализированных подтвердил начальник Винницкого городского отдела полиции Сергей Синявский. Он добавил, что третий пострадавший отказался от госпитализации. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 172 УК (грубое нарушение законодательства о труде).

Фото: vinnitsa.info

На месте, где произошло обрушение, от гостиницы "Франция" достраивали SPA-центр.

Напомним, по меньшей мере десять человек погибли в результате обрушения четырехэтажного отеля в индийском городе Индаур.