В Одесской области сотрудники полиции задержали похитителя овец, который пытался украсть целое стадо.

svodka.net/

Об этом говорится в сообщении на странице полиции Одесской области в Facebook, информирует svodka.net.

«В Одесской области правоохранители «по горячим следам» задержали похитителя овец. Прихватив овец, преступник попытался скрыться от человеческих глаз. Однако не так-то и легко оказалось скрыть почти полсотни голов скота», — говорится в сообщении.

svodka.net/

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На опубликованных фото заметно, что преступник пытался «угнать» несколько десятков голов скота.

Правоохранители нашли злоумышленника, которому не удалось скрыться с места преступления.

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