|Как на Одесщине вор отару овец украсть пытался (ФОТО)
|10.04.2018 17:51
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В Одесской области сотрудники полиции задержали похитителя овец, который пытался украсть целое стадо.
svodka.net/
Об этом говорится в сообщении на странице полиции Одесской области в Facebook, информирует svodka.net.
«В Одесской области правоохранители «по горячим следам» задержали похитителя овец. Прихватив овец, преступник попытался скрыться от человеческих глаз. Однако не так-то и легко оказалось скрыть почти полсотни голов скота», — говорится в сообщении.
svodka.net/
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На опубликованных фото заметно, что преступник пытался «угнать» несколько десятков голов скота.
Правоохранители нашли злоумышленника, которому не удалось скрыться с места преступления.
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