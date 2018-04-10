Уголовное производствоо незаконной передаче в собственность экс-президента Украины Виктора Януковича угодья в селе Сухолучье Киевской области, в котором фигурирует экс-глава Киевской облгосадминистрации Вера Ульянченко, велось с 2015 года. Оно передано в суд, но он никак не может начаться, рассказала Ульянченко в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман. Ульянченко: Что они там лепили, и как они складывали это дело, и при чем там я – до сегодняшнего дня не понимаю Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com в авторской программе главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на телеканале "112 Украина".Ульянченко назвала историю "детективной".14 сентября 2015 года сообщалось, что Служба безопасности Украины объявила ее в розыск. На следующий день розыск отменили."Это очень интересная история. Вот вы говорите – СБУ, а в СБУ говорят, что МВД. И я никак не могу добиться, кто же меня объявил в розыск", – со смехом сказала экс-губернатор.По ее словам, "Сухолучье" управлялось непосредственно Кабинетом Министров."Я никогда не была в охотничьем хозяйстве "Сухолучье"! Более того, я ни разу не была в кабинете премьер-министра Януковича. Ни разу! Несмотря на то, что тогда я работала председателем Киевской областной государственной администрации. Я два раза была на заседании Кабинета Министров. Ни в Межигорье, ни в Сухолучье я никогда не была, и никто вам не скажет, что они меня там видели", – утверждает Ульянченко.Появление своей фамилии в уголовном производстве она связывает с деятельностью Департамента спецрасследований ГПУ."Что они там лепили, и как они складывали это дело, и при чем там я – до сегодняшнего дня не понимаю. Что такое охотничье хозяйство? Оно имеет границы. Речь идет о выделении земли 17 гражданам, в основном – жителям села Сухолучье, которое находится возле этого охотничьего хозяйства. При чем село к охотничьему хозяйству, я не знаю… вероятно, следовательно все продолжается так долго", – заявила политик.Обвинительный акт был направлен в суд 15 июня 2016 года, слушания по сути должны были начаться 13 апреля 2017-го."Суд толком не может начаться. Я прихожу на каждое заседание, которое назначает суд, но есть еще 17 людей, которых я впервые в жизни увидела на судебном заседании. Мне говорят, что я с ними в сговоре, что я им что-то незаконно отдала, что у нас с ними были договоренности… Поверьте мне, я их увидела впервые в своей жизни в суде. Это 17 человек разного возраста, разного статуса. Суд не может начаться, поскольку эти 17 человек никогда не собираются вместе на одно заседание. Я думаю, это дело будет рассматриваться… не знаю, сколько лет", – сказала Ульянченко.В июле 2015 года ГПУ предъявила Ульянченко подозрение в незаконной передаче Януковичу охотничьих угодий в Сухолучье.Земли и построенные на них резиденции уже вернули в собственность государства. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что сухолучье ульянченко они суд Теги: политика