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Ульянченко: Никак не могу добиться: кто же меня объявлял в розыск в 2015-ом. Говорят – СБУ, а в СБУ говорят, что МВД
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10.04.2018 17:54
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Уголовное производствоо незаконной передаче в собственность
экс-президента Украины Виктора Януковича угодья в селе Сухолучье
Киевской области, в котором фигурирует экс-глава Киевской
облгосадминистрации Вера Ульянченко, велось с 2015 года. Оно
передано в суд, но он никак не может начаться, рассказала
Ульянченко в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН"
Алесе Бацман. Ульянченко: Что они там лепили, и как они
складывали это дело, и при чем там я – до сегодняшнего дня не
понимаю Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com
в авторской программе главного редактора
интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на телеканале "112
Украина".Ульянченко назвала историю "детективной".14 сентября
2015 года сообщалось, что Служба безопасности Украины объявила
ее в розыск. На следующий день розыск отменили."Это
очень интересная история. Вот вы говорите – СБУ, а в СБУ
говорят, что МВД. И я никак не могу добиться, кто же меня объявил в
розыск", – со смехом сказала экс-губернатор.По ее словам,
"Сухолучье" управлялось непосредственно Кабинетом Министров."Я
никогда не была в охотничьем хозяйстве "Сухолучье"! Более того, я
ни разу не была в кабинете премьер-министра Януковича. Ни разу!
Несмотря на то, что тогда я работала председателем Киевской
областной государственной администрации. Я два раза была на
заседании Кабинета Министров. Ни в Межигорье, ни в Сухолучье я
никогда не была, и никто вам не скажет, что они меня там видели", –
утверждает Ульянченко.Появление своей фамилии в уголовном
производстве она связывает с деятельностью Департамента
спецрасследований ГПУ."Что они там лепили, и как они складывали это
дело, и при чем там я – до сегодняшнего дня не понимаю. Что
такое охотничье хозяйство? Оно имеет границы. Речь идет о выделении
земли 17 гражданам, в основном – жителям села Сухолучье,
которое находится возле этого охотничьего хозяйства. При чем село к
охотничьему хозяйству, я не знаю… вероятно, следовательно все
продолжается так долго", – заявила политик.Обвинительный акт был
направлен в суд 15 июня 2016 года, слушания по сути должны
были начаться 13 апреля 2017-го."Суд толком не может начаться.
Я прихожу на каждое заседание, которое назначает суд, но есть еще
17 людей, которых я впервые в жизни увидела на судебном заседании.
Мне говорят, что я с ними в сговоре, что я им что-то незаконно
отдала, что у нас с ними были договоренности… Поверьте мне, я их
увидела впервые в своей жизни в суде. Это 17 человек разного
возраста, разного статуса. Суд не может начаться, поскольку эти 17
человек никогда не собираются вместе на одно заседание. Я думаю,
это дело будет рассматриваться… не знаю, сколько лет", – сказала
Ульянченко.В июле 2015 года ГПУ предъявила
Ульянченко подозрение в незаконной
передаче Януковичу охотничьих угодий в Сухолучье.Земли
и построенные на них резиденции уже вернули в
собственность государства.
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