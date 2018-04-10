В 2017 году украинцы получили 134 разрешения, что составляет почти 50% всех разрешений на покупку земельного недвижимости

Об этом сообщает liga.net со ссылкой на Министерство внутренних дел и администрации Польши.

В министерстве отметили, что в 2017 году иностранцы получили 224 разрешения на приобретение 270 земельных участков общей площадью почти 23 га.

"Среди физических лиц сохраняется рост заинтересованности покупкой земли на территории Польши гражданами Украины. В 2017 году, они получили 134 разрешения, что составляет почти 50% всех разрешений на покупку земельного недвижимости, выданные физическим лицам (в 2016 году - 47%)", - сообщило польское министерство.

Для покупки земли, в том числе и сельскохозяйственных угодий, гражданам стран, не входящих в ЕС необходимо получать согласие в МВД Польши.

Напомним, что в бсяг перечислений домой из Польши украинских рабочих вырос в 2017 роки почти в полтора раза.