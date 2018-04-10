Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко рассказал о своей диете, пишет Белта .

По словам главы белорусского государства, он употребляет преимущественно белковую пищу.

"Три яйца утром, в обед - мясо, вечером - рыба, сколько хочешь. Жесткая диета, белковая", - рассказал Лукашенко.

Стоит отметить, что белковая диета предпологает сведение до минимума употребление углеводов. То есть Лукашенко пришлось сильно ограничить употребление "национального продукта" - картофеля.

Лукашенко подчеркнул, что важно не только правильное питание, но и занятия спортом - белорусский президент уделяет этому два часа каждый день.

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