|Лукашенко отказался от "национального продукта"
|10.04.2018 17:59
|
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко рассказал о своей диете, пишет Белта.
По словам главы белорусского государства, он употребляет преимущественно белковую пищу.
"Три яйца утром, в обед - мясо, вечером - рыба, сколько хочешь. Жесткая диета, белковая", - рассказал Лукашенко.
Стоит отметить, что белковая диета предпологает сведение до минимума употребление углеводов. То есть Лукашенко пришлось сильно ограничить употребление "национального продукта" - картофеля.
Лукашенко подчеркнул, что важно не только правильное питание, но и занятия спортом - белорусский президент уделяет этому два часа каждый день.
Как сообщал svodka.net.uа, известная певица, примадонна российской эстрады Алла Пугачева, у которой диагностировали диабет, рассказала о том, как ей удалось сбросить вес.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира