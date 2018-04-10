Эксперты не берутся делать окончательные выводы, однако говорят о возможности по скупке акций по дешевке

Украинским корпорациям и нашему Минфину следует внимательно следить за обвалом на российском финансовом рынке, и тщательно выверять свои внешние заимствования. Аналитики опасаются влияния коллапса в РФ на отечественные компании, информирует svodka.net.

«К сожалению, часто инвесторы приходят к выводу, что если у России проблемы, то и к украинским эмитентам (в основном еврооблигации) нужно относиться осторожно. Теряют аппетит. Касательно этого риска, МХП и Метинвест — молодцы, они успели провести сделки. Если Минфин Украины планирует размещать еврооблигации, то ему нужно следить за настроениями на рынках и быть гибким, чтобы поймать окно», — отметил UBR.ua старший аналитик инвесткомпании Concorde Capital Дмитрий Хорошун.

К тому же несмотря на санкции и ограничения, украинский бизнес продолжает сотрудничать с российскими коллегами. И важный вопрос — могут ли важные контракты оказаться под угрозой или вообще быть сорваны? Ведь это может привести к сокращению долларового потока в нашу страну.

«У Украины всегда была жесткая привязка к российской экономике. Однако пока курс гривны не дублирует рубль, с учетом емкости и уровня развития валютного и фондового рынка в нашей стране. Однако не стоит забывать, что во многих направлениях наши и российские компании являются конкурентами, и здесь другая связь. К тому же при банкротстве отдельных компаний РФ непонятно, что будет с их украинскими активами. А также с ценами на мировых рынках: как сырьевых, так и готовой продукции», — сказал UBR.ua директор департамента рыночных исследований рейтингового агентства IBI-Rating Виктор Шулик.

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Многие вопросы пока остаются без ответа, аналитики только начали оценивать риски, фиксируя первые последствия. Слишком мало времени прошло с момента утверждения новой порции американских санкций в отношении РФ и вчерашней реакции российских рынков. Санкции ввели 6 апреля, и они коснулись 7 олигархов, 12 компаний и 17 государственных служащих. Реакцией стал обвал 9 числа, в понедельник, фондового и валютного рынка РФ.

Индекс Московской биржи вчера упал на 8,34%, а индекс РТС — на 11,44. Лидерами обвала стали акции «Полюса» (-26,22%), «Русала» (-20,35%), Сбербанка (обыкновенные акции упали на 16,59%), «Норникеля» (-15,87%). При этом курс денежной единицы РФ к доллару в понедельник рухнул на 2,22 рубля, и достиг 60,39 руб./$, и начал вторник движением к 63,04 руб./$.

«Выбрав в качестве объекта для показательной порки компании Олега Дерипаски и прежде только «Русал», власти США попали в очень уязвимую и болезненную точку. Американский рынок имел большое значение для экспорта российского алюминия, расчеты на рынке этого металла ведутся в основном в долларах. К тому же, компания, имея основные производственные активы в РФ, зарегистрирована на о.Джерси, официальная штаб-квартира расположена на Кипре, а акции размещались в Гонконге. У компании огромная долговая нагрузка, и, хотя значительная часть кредитов выдана российскими банками, почти все они номинированы в долларах. То есть, ей оказалось очень просто устроить максимум проблем с наименьшими усилиями», — подчеркнул UBR.ua эксперт-аналитик АО «Финам» Алексей Калачев.Хотя сразу заверил, что российский фондовый рынок уже переварил первый шок, и по некоторым бумагам наблюдается коррекция.

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«Игроки взяли передышку и переоценивают риски. С одной стороны, низкие цены акций крепких компаний с высокой дивидендной доходностью в самый горячий период после выхода годовой отчетности и перед официальным объявлением дивидендов. С другой стороны, риск продолжения падения в случае ужесточения санкций и распространения их на другие сектора и компании», — считает Калачев.

Собственно, это еще один важный вопрос — продолжат ли Штаты расширять свой российский санкционный список (в числе возможных претендентов около 200 фигурантов)? Он находится в военно-политической плоскости. Потому ожидается, что американцы не будут торопиться, и станут торговаться с Кремлем не только по «украинскому вопросу», но еще по Сирии и прочим направлениям. Пока это будет происходить, рынки смогут перевести дух и стабилизироваться.

«Фондовый рынок и валюта наиболее болезненно реагируют на подобные вещи. И если обвал капитализации акций можно рассматривать как подготовку к изменению структуры собственности по «бросовой цене», то обвал валюты — настоящий удар по покупательной способности населения. Это, как минимум повлечет за собой рост инфляции. С другой стороны, на конец марта объем резервов Центробанка РФ составил $457,7 млрд. — этого довольно, чтобы гасить спекулятивный спрос на валюту», — уверен Виктор Шулик.

Кстати, умелые инвесторы даже смогут заработать на коротких покупках бумаг.

«Кто угадает дно и купит, может заработать много. И очень рискует тот, кто посчитает, что российские инструменты можно шортить в ноль», — заметил Алексей Калачев.

Инвестиционщики уже начали давать советы украинским торговцам, работающим на рынках РФ (одно время ими активно интересовались частные инвесторы). Предостерегая их от опрометчивых шагов. «Пока рано делать выводы, ситуация должна проясниться, и на это потребуется некоторое время. От трех дней до трех недель», — считает Калачев.

На то, чтобы оценить влияние обвала российского рубля и финансовых рынков на Украину в целом может уйти от одного до двух месяцев. Если проблемы не будут локализованы и продолжат усугубляться, то и больше.

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