Израильские пользователи подали коллективный иск на компанию Apple в связи с замедлением работы iPhone, потребовав 125 миллионов долларов. Об этом сообщается в блоге компании.

Указанный иск примечателен из-за того, что стал первым иском по указанному делу за пределами Соединенных Штатов Америки.

Истцами выступили двое израильтян, которые утверждают, что Apple нарушила обязательства перед потребителями, умышленно скрыв от них информацию о том, что "безобидное" обновление программного обеспечения негативно отразится на работе устройств.

Также в иске отмечается, что компания известна своей скрытностью, так как не дает доступа к исходному коду своих продуктов и не прислушивается к потребителям, принимая различные решения касательно своих программных продуктов и устройств.

Помимо этого, инициаторы разбирательства уверены, что своими действиями Apple подталкивала покупателей к приобретению более новых смартфонов iPhone.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, корпорация Apple подтвердила информацию о том, что умышленно снижала скорость работы отдельных моделей iPhone .

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