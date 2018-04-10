Наибольшее число деклараций с семейными врачами в рамках медреформы подписали жители Киева, Закарпатской, Донецкой, Черновицкой и Полтавской областей, сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Розенко заявил, что к 10 апреля декларации с семейными врачами подписало более 305 тысяч украинцев Фото: Павло Розенко / Facebook “По состоянию на сегодняшнее утро, 10 апреля, уже более 305 000 деклараций подписано“, – сказал он.Наибольшее число деклараций подписали жители Закарпатской области и Киева (более 27 тыс.), Донецкой (20 тыс.), Черновицкой (14 тыс.) и Полтавской областей (14 тыс.); наименьшее – жители Херсонской, Черкасской, Ровенской, Сумской и Черниговской областей (от 100 до 1 тыс. деклараций).На сайте электронной системы eHealth сообщается, что к этому моменту в системе зарегистрировано 1040 учреждений, 14 672 врача и свыше 339 тыс. пациентов.19 октября 2017 года Верховная Рада приняла законопроект №6327 о медицинской реформе.Согласно документу, государство гарантирует полную оплату за счет средств госбюджета Украины необходимых медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с оказанием экстренной медицинской помощи, первичной, вторичной (специализированной), третичной, паллиативной медпомощи, медицинской реабилитацией, медицинской помощью детям до 16 лет, а также сопровождением беременности и родов.28 декабря инициативу одобрил президент Петр Порошенко. Закон вступил в силу 1 января 2018 года.2 апреля в Украине стартовала бессрочная общенациональная кампания “Выбери своего врача“. Подписать декларацию можно с врачами из тех учреждений, которые подключены к системе eHealth: на дверях больниц, подключенных к eHealth, должна висеть наклейка “Здесь можно выбрать своего врача“. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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