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Более 300 тыс. украинцев выбрали себе семейного врача – Розенко
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10.04.2018 18:02
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Наибольшее число деклараций с семейными врачами в рамках медреформы
подписали жители Киева, Закарпатской, Донецкой, Черновицкой и
Полтавской областей, сообщил вице-премьер-министр Украины Павел
Розенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Розенко заявил, что к 10 апреля декларации с семейными врачами
подписало более 305 тысяч украинцев Фото: Павло Розенко / Facebook
“По состоянию на сегодняшнее утро, 10 апреля, уже более 305 000
деклараций подписано“, – сказал он.Наибольшее число деклараций
подписали жители Закарпатской области и Киева (более 27 тыс.),
Донецкой (20 тыс.), Черновицкой (14 тыс.) и Полтавской областей (14
тыс.); наименьшее – жители Херсонской, Черкасской, Ровенской,
Сумской и Черниговской областей (от 100 до 1 тыс. деклараций).На
сайте электронной системы eHealth сообщается, что к этому моменту в
системе зарегистрировано 1040 учреждений, 14 672 врача и свыше 339
тыс. пациентов.19 октября 2017 года Верховная Рада приняла
законопроект №6327 о медицинской реформе.Согласно документу,
государство гарантирует полную оплату за счет средств госбюджета
Украины необходимых медицинских услуг и лекарственных средств,
связанных с оказанием экстренной медицинской помощи, первичной,
вторичной (специализированной), третичной, паллиативной медпомощи,
медицинской реабилитацией, медицинской помощью детям до 16 лет, а
также сопровождением беременности и родов.28 декабря
инициативу одобрил президент Петр Порошенко. Закон вступил в
силу 1 января 2018 года.2 апреля в Украине стартовала бессрочная
общенациональная кампания “Выбери своего врача“. Подписать
декларацию можно с врачами из тех учреждений, которые подключены к
системе eHealth: на дверях больниц, подключенных к eHealth, должна
висеть наклейка “Здесь можно выбрать своего врача“.
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