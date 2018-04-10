В Швеции под угрозой оказалось присуждение Нобелевской премии по литературе, лауреатами которой с 1911 года стали 114 человек. Об этом информирует DW .

Известно, что в ближайшие годы может случиться так, что будет попросту некому решать, кому именно вручать премию, а вместе с ней 8 млн шведских крон (около 777 тысяч евро).

Этот кризис вызван тем, что сразу три действительных члена Шведской королевской академии, которая называет лауреата, подали в отставку: писатель Клас Остергрен, литературовед Кьелл Эспмарк и историк Петер Энглунд, известный своей книгой о Полтавской битве, переведенной на несколько языков.

Сообщается, что прозаик Сара Стридсберг тоже заявила, что думает о том, чтобы выйти из Шведской академии. Если это произойдет, то, как считают шведские эксперты, Академия может оказаться на грани развала или самоликвидации.

Если добавить к нынешним "отставникам" тех членов Шведской академии, которые вышли из нее раньше, то только остается 12 академиков из 18-ти.

Важным уточнением является тот факт, что выбираются они пожизненно, а их места остаются незанятыми до самой их смерти. Только потом они объявляются вакантными, и живущие академики (и только они) решают, кто их займет. Но для, согласно уставу, необходимо большинство в двенадцать голосов. А это значит, что если еще кто-то подаст в отставку, кворум обеспечен не будет.

Вероятность новых отставок очень реальна, поскольку набирает обороты скандал вокруг известного шведского фотографа и режиссера французского происхождения Жан-Клода Арно. Почти два десятка женщин обвинили его в сексуальных домогательствах. В ходе журналистского расследования выяснилось, что некоторые проекты Арно финансировались из нобелевского фонда. На это требуется, естественно, виза Шведской академии, а одним из ее членов является жена Арно, поэтесса и драматург Катарина Фростенсон. Более того - оказалось, что она является вместе с мужем совладелицей культурного центра, который получал дотации от Академии, то есть она действительно выплачивала деньги самой себе.

С осени 2017 года, когда появились первые публикации, связанные с Жан-Клодом Арно, Катариной Фростенсон и их клубом, супруги больше не появляются на публике, и в заседаниях Академии Фростенсон участия не принимает. Но друзья у нее там остались. В прошлый четверг вопрос о пребывании ее в Шведской академии был поставлен на голосование, но большинство академиков проголосовало против. Именно этим объясняется массовая отставка членов Шведской академии.

В ближайшие дни ее секретарь, литературный критик Сара Даниус должна встретиться с королем Швеции, который официально является "верховным опекуном" Академии. Шведская академия не первый раз становится объектом критики. В первую очередь, речь шла о неудачном или даже о необъективном выборе нобелевских лауреатов. Одни упрекают Академию в том, что она игнорирует "настоящих" писателей, отдавая предпочтение "политкорректному" выбору малоизвестных авторов, например, из Африки.

Другие, наоборот, вменяют ей в вину то, что академики слишком часто выбирают представителей англоязычной литературы. Третьи недоумевают, почему премию, вопреки завещанию Нобеля, присуждают тем, кто писателями не является, например, Бобу Дилану или Дарио Фо.

Как сообщал svodka.net ранее, лауреатом Нобелевской премии в области литературы в нынешнем году стал писатель из Великобритании японского происхождения 63-летний Кадзуо Исигуро.

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