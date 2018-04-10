|НАПК хочет освободить от декларирования чиновников и сократить публичный доступ к информации, - ГПК
|10.04.2018 18:06
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В ГПК уверены, что законопроект открывает новые возможности для коррупцииНовый законопроект, предложенный Национальным агентством по предупреждению коррупции (НАПК), значительно сокращает количество публично доступной информации в декларациях чиновников, а также позволяет правоохранителям, которые отправляются в командировку в зону АТО, не декларировать свое имущество.
Об этом заявляет Центр противодействия коррупции (ГПК), ссылаясь на текст законопроекта, который был передан на утверждение в Кабмин.
В частности, в тексте предлагается предоставить право определять специальный порядок представления деклараций не только оперативникам и разведчикам, но и военным прокурорам и другим силовикам, которые выполняют задачи в военно-гражданских администрациях Луганской и Донецкой областей, а также внутренне перемещенным лицам.
Еще одна прописана в законопроекте норма - не указывать в публичной декларации должность, которую занимает декларант, и скрывать данные о населенных пунктах, где есть недвижимое имущество - серьезно ограничивает возможности для оценки приблизительной стоимости имущества, указанного в декларациях.
Фото: ЦПК
"НАПК действительно блокирует возможность проследить образ жизни чиновников" , - заявила член правления ГПК Елена Щербань.
Одновременно документ предусматривает создавать в госорганах и на госпредприятиях местные подразделения для контроля и координации выполнения антикоррупционного законодательства, которые будут подчиняться непосредственно НАПК, что существенно увеличит нагрузку на государственный бюджет - в то время как на нынешний момент все еще не запущена автоматическая система верификации деклараций.
Еще один спорный пункт касается полномочий НАПК - агентство хочет расширения полномочий по получению информации, в частности, получать банковскую тайну по прямому запросу, а не через суд, как НАБУ и другие правоохранительные структуры.
Фото: ЦПК
Изменения коснутся, согласно законопроекту, и наказаний для госслужащих - так, в НАПК предлагают не увольнять госслужащих, которые были привлечены к административной ответственности за коррупцию, если суд не указал в своем решении запрет занимать определенные должности.