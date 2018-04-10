Упоминание о смартфоне Pixel 3 обнаружили в исходном коде Android Open Source Project. При этом технические характеристики нового устройства остаются неизвестными, сообщает Mashable.

Android Open Source Project является проектом с открытым исходным кодом для Android. По своей сути это конструктор, набор блоков, связок, элементов, перемычек, сделанных в виде набора команд-кодов. Каждый желающий может зайти на сайт проекта AOSP, скачать самые последние разработанные коды, и создавать на их основе свои программы, информирует svodka.net.

Обозначение нового смартфона нашли в коде этого проекта в пользовательском интерфейсе Auto Selection Network для стандарта HAL V_1_2, который «поддерживает только Pixel 3». «Поэтому мы установили флаг для определения того, какой пользовательский интерфейс Auto Selection Network должен использоваться в зависимости от типа устройства», — говорится в комментариях к коду.

Известно, что в Google действует правило, по которому разработчик, работавший над интерфейсом Auto Selection Network, должен был использовать кодовое название для скрытного обозначения будущей новинки, однако он допустил ошибку и использовал настоящее наименование.

Судя по всему, в новом устройстве будет внедрена функция Project Treble, которая существенно упростит процесс обновления.

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Нужно отметить, что этот смартфон не надо путать с доступным смартфоном Pixel 3, который должен появиться в текущем году. Видимо этот смартфон получит другое имя.

Google планирует запустить смартфон среднего уровня Pixel, который будет ориентирован на чувствительные к цене рынки, такие как Индия, в июле-августе, а его следующий флагманский смартфон с поддержкой Pixel «может выйти на рынок в районе праздника Дивали», — то есть во второй половине октября.

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