Президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Германию поблагодарил своего немецкого коллегу Франка-Вальтера Штайнмайера за твердую поддержку и солидарность с Украиной. Порошенко встретился со Штайнмайером Фото: president.gov.ua "Президент Украины выразил убеждение, что развертывание полноценной миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса будет помогать стабилизации в регионе и способно обеспечить эффективный переход от режима постоянных российских провокаций к режиму мирного урегулирования. Президент ФРГ Штайнмайер выразил поддержку международным усилиям по поиску мирного урегулирования на Донбассе, прежде только в контексте важности развертывания международной миссии ООН", – говорится в сообщении.Стороны также обсудили необходимость сохранения, а в случае необходимости и усиления санкционного режима в отношении России.Порошенко поблагодарил немецкого коллегу за твердую поддержку и солидарность с Украиной.Кроме того, собеседники обсудили содействие Германии в вопросе проведения реформ в Украине, особенно в области децентрализации, медицины, продолжение борьбы с коррупцией."Собеседники также отметили важность использования газотранспортных возможностей Украины", – отметили в пресс-службе украинского президента.Вопрос введения миротворцев на Донбасс Порошенко обсудил сегодня и с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.В рамках своего визита в Германию украинский президент встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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