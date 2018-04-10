Президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Германию
поблагодарил своего немецкого коллегу Франка-Вальтера Штайнмайера
за твердую поддержку и солидарность с Украиной. Порошенко
встретился со Штайнмайером Фото: president.gov.ua "Президент
Украины выразил убеждение, что развертывание полноценной
миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса будет
помогать стабилизации в регионе и способно обеспечить эффективный
переход от режима постоянных российских провокаций к режиму мирного
урегулирования. Президент ФРГ Штайнмайер выразил поддержку
международным усилиям по поиску мирного урегулирования на Донбассе,
прежде только в контексте важности развертывания международной
миссии ООН", – говорится в сообщении.Стороны также обсудили
необходимость сохранения, а в случае необходимости и усиления
санкционного режима в отношении России.Порошенко поблагодарил
немецкого коллегу за твердую поддержку и солидарность с
Украиной.Кроме того, собеседники обсудили содействие Германии в
вопросе проведения реформ в Украине, особенно в области
децентрализации, медицины, продолжение борьбы с
коррупцией."Собеседники также отметили важность использования
газотранспортных возможностей Украины", – отметили в пресс-службе
украинского президента.Вопрос введения миротворцев на Донбасс
Порошенко обсудил сегодня и с министром иностранных дел Германии
Хайко Маасом.В рамках своего визита в Германию украинский президент
встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.
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