Во вторник, 10 апреля, в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины представители незаконных вооруженных формирований 22 раза обстреляли позиции Вооруженных сил. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТо на своей странице в Fаcebook.

"На донецком направлении из запрещенных 120-мм минометов соперник обстрелял позиции сил АТО близко населенного пункта Бердянское. Также 82-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и вооружение БМП боевики применили в районе Песок, гранатометы различных систем - близко Лебединского, Водяного и шахты «Бутовка», противотанковый ракетный комплекс - неподалеку Широкино, а крупнокалиберные пулеметы - в Гнутово, Новотроицком и Опытном. В Гнутово также стреляли из вооружения БМП, а из стрелкового оружия - в Авдеевке, Павлополе, Красногоровке и Новотроицком. У Водяного работал снайпер", - говорится в сообщени.

Стоит отметить, что на луганском направлении было тихо.

"В результате вражеского обстрела пострадал один украинский защитник. Он был доставлен в лечебное учреждение, где ему оказали медицинскую помощь", - сообщили в штабе.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в течение прошедших суток, 9 апреля, представители незаконных вооруженных формирований 35 раз нарушили режим тишины в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.

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