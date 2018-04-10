Посмотрел второе меньше чем за неделю заседание Совбеза ООН. Получил подтверждение своим выводам о том, что Запад перешел к жесткой линии в отношении Москвы. Постпреда Небензю было кое-где даже жалко — он был явно раздражен пониманием, что оказался в абсолютном одиночестве в ООН. И британка Карен Пирс, и американский постпред Никки Хейли били российскую делегацию изощренно и безжалостно.

Хейли действительно обвинила Россию в парализации работы Совбеза и употребила выражение «российский режим», чем вызвала бурные протесты Небензи. Главное, что сказала Хейли: США будут действовать вне зависимости от того, что решит Совбез (а он Ничего не решит). Выскажу предположение: Трамп в ближайшие сутки прикажет нанести удары по сирийским военным и — впервые — правительственным объектам, включая (возможно) президентский дворец в пригородах Дамаска.

Думаю, в отличие от 2017 года, Москву об этом предупреждать не станут и считаться с риском гибели российских военных не будут. Вашингтон целенаправленно поднимает градус конфликта с Москвой. Взаимное доверие уничтожено полностью.

Единственное сравнение, приходящее на ум — 1950-й год. А именно отправка войск международной коалиции во главе с США по мандату ООН на защиту Южной Кореи от агрессии КНДР и поддерживающих ее СССР и маоисистского Китая.

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира