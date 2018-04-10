Во вторник, 10 апреля, в Херсоне троллейбус маршрута №3 захлопнул двери в тот момент, когда в салон входила 73-летняя женщина, в результате чего она попала под его колеса.

«Пенсионерку зажало этими дверями, и она истошно закричала от боли. Услышав крик, водитель открыл двери, но сделал только хуже. Потеряв равновесие, старушка упала прямиком под колесо троллейбуса. Которое и проехалось прямо по ее телу», — сказано в сообщении, информирует svodka.net.

Уточняется, что с места происшествия пострадавшую забрала скорая помощь. Женщину доставили в областную клиническую больницу. Колесо троллейбуса сломало ей стопу, а вдобавок она получила черепно- мозговую травму.

Впечатления у очевидцев остались такие, будто старушка побывала не в троллейбусе, а в настоящей камере пыток от средневековой инквизиции. Для медиков, однако, такие пациенты — вовсе не редкость.

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