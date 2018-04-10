Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нежелание властей России вернуть обломки самолета, в котором в 2010 году погибли представители польской делегации, вызывает вопросы. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Дуда в Кракове почтил память Леха и Марии Качиньских, погибших в Смоленской катастрофе Фото: ЕРА Президент заявил, что полякам нужно помнить о событиях 10 апреля, и отметил, что рассчитывает узнать о причинах трагедии."Я хотел бы, чтобы кто-то представил полный пакет всех доказательств, которые фигурируют в деле. О многих из них я слышал, но не встречался с полной сводкой. Я верю, что рано или поздно это произойдет, и прежде только благодаря работе прокуроров будут выяснены обстоятельства трагедии", – рассказал Дуда.Он подчеркнул, что главные доказательства по делу, а именно обломки потерпевшего крушение Ту-154, все еще находится в России."Власти России не хотят их отдать. По моему мнению, это незаконно, поскольку обломки самолета являются собственностью Польши. Можно лишь додумывать, почему россияне не хотят его возвращать", – подытожил Дуда.Самолет Ту-154, в котором находились тогдашний президент Польши Лех Качиньский с супругой Марией и 86 членами правительственной делегации, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все находившиеся на борту люди погибли.По версии России, авиакатастрофа произошла после требования командующего воздушными силами Польши Анджея Бласика идти на посадку.В феврале 2016 года Польша инициировала повторное расследование обстоятельств крушения Ту-154. В минобороны Польши заявляли, что самолет мог разрушиться в воздухе.В марте в Следкоме РФ заявили, что обломки самолета Польше передать не могут, так как они являются вещественными доказательствами.3 апреля 2017 года стало известно, что Польша намерена выдвинуть обвинения в предумышленном провоцировании трагедии под Смоленском двум российским авиадиспетчерам и неизвестному человеку, который находился в башне контроля полетов. Кремль отверг обвинения.В фильме правительственной подкомиссии Польши по расследованию Смоленской катастрофы, представленном 10 апреля 2017 года, говорилось, что на борту самолета Ту-154 перед столкновением с землей, вероятно, произошел взрыв термобарического заряда. 14 октября 2017 года тогдашний министр обороны Польши Мацеревич заявил, что следствие обнаружило момент взрыва на самописце с самолета Качиньского.10 января 2018 года в комиссии по расследованию причин крушения заявили, что было несколько источников взрыва, повредившего левое крыло шедшего на посадку самолета.В Следкоме РФ заявили, что проверяли версию о взрыве на борту самолета и не нашли подтверждений.Сегодня председатель подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы, экс-министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что пассажиры Ту-154 под Смоленском погибли от взрыва на борту. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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