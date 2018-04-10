Честно скажу, меня раздражает вот эти СМИ-гадания на тему «когда закончится война». Когда диванные аналитики, не жившие в оккупации, не видевшие фронт, не знающие реального состояния дел в ОРДЛО, размышляют на тему «вот выберут Путина и…», «Путин сделал решительный шаг», «действия Путина приведут к…». И заголовки в тему гаданий «война может закончиться уже…», «действия Путина указывают на окончание войны», «Путин готовится вывести войска».

Понятное дело, это завлекает читателя. От войны устали все. Хотя нет, не устали и не сгорели те, кто пропускает через себя всю эту боль, войны, потерь, «любвеобильность мышебратьев», при этом еще и пытается обуздать внутренних «зубожителей».

А вот последние от войны устали сильно. Для большей части обывателя слово «война» — тягостный раздражитель, который отвлекает от внутреннего зубожиння, ненависти к барыгам и личного холодильника. Все больше и больше встречаю в Украине тех, кто считает, что «на Донбассе все живут хорошо, бо там же Путин», а «войну почав Порошенко, бо люди ж його не прыйняли». Люди, празднуя Пасху, слушают русский шансон и русскую попсу, зло мечут взгляд в сторону АТОшников и завидуют переселенцам «вам же все держава дае».

Усталость от войны, это еще один кнут, который подталкивает народ к миру любой ценой. Лучше же сидеть и надеяться на санкции, верить в «выборы Путина» и в гражданскую позицию «старшего брата», который опять лезет обниматься, чем в реальность. Ведь она, по сути, довольно неприятна.

Чтобы видеть объективную картинку войны, нужно знать все ее грани. Коррупцию, контрабанду, военную доктрину, пропаганду, информационную политику в мире, в Украине, России и ОРДЛО, ментальность, чаяния, ожидания, настрой людей и даже проповедь священника в церкви.

Война многогранна. И, если кто-то еще верит в то, что войну можно закончить санкциями или переизбранием Путина, он ошибается. Есть «русский мир», мир алчности и ада, подмены моральных понятий и моральных мародеров, морального обнуления, который и питает войну.

Русские не заканчиваются на Путине, он просто их проекция, их внутреннего «я», эго. Это своеобразный собирательный образ россиян, людей, которые привыкли жить по удобным им понятиям.

Война, очень выгодна для россиян. И она не закончится, пока будет хотя малейшая польза, хотя малейшая надежда урвать.

Россия платит наемникам за войну. За любую войну. На Донбассе, в Сирии, в Чечне, в Приднестровье. Россия оплатит любую войну. В Эстонии, в Польше, в Германии. Ей нужна дестабилизация, чтобы на захваченных и дестабилизированных территориях сеять беспорядок, разруху, ассимилировать их в русский мир и поглощать их ресурс.

Удивительно, но Россия, в ее географических координатах, богатейшая страна. Нефть, газ, уголь, дерево, алмазы, вода, земля… При этом, это беднейшая страна, которая не стала мировым производителем технологий, не подарила миру новых, мирных технологических, здравоохранительных открытий. А ее народ гордится жизнью в нищете и ненавидит образованный мир, используя его изобретения и гаджеты. Русские не смогли с умом ни чем распорядиться в своей стране, они просто продают ресурс, тот же газ-нефть, не более. Двигающая сила России — война.

И если кто-то думает, что от смены политиков в России или введения новых санкций в отношении России что-то изменится, он ошибается. Мир любой ценой может быть только ценой полного разрушения России, выплат контрибуций и репараций каждым гражданином РФ.

Слова? Раскаяние? Прощение? Объятия? Они не имеют смысла без финансовой, личной финансовой нагрузки на каждого гражданина РФ. В формуле войны слишком много составляющих. Я их знаю.

Итак, формула войны. Для многих людей, война — это прежде только обстрелы и оружие. Это ошибочное мнение, которое, кстати, и навязывают мелькающие в СМИ эксперты-аналитики, мол, русские выведут войска и тогда… И тогда, ничего не закончится. Война — это многофакторность, это люди, прежде только, люди, владеющие оружием, получающие преференции от войны, питающиеся информацией, создающие информацию и раздающие это самое оружие и информацию.

Война — это люди. Сегодня я хочу подтвердить свои рассуждения необычным документом. В нем очень много того, что до сих пор не смог понять пересичный гражданин, верящий в мир любой ценой, в то, что если мы отдадим-освободим Донбасс, война прекратится, во влияние личности Путина на ситуацию в Украине и другие субъективные факторы. Данный документ полностью опубликовать не могу, чтобы не выдать информатора. Скажу так, когда я пишу о всеобщей ответственности граждан РФ за войны, устроенные ими, я осознаю, что могу обидеть тех русских, кто посильно помогает нам в войне с ними. Но именно они и говорят о том, что остановить имперце-мышебратизм могут только финансовые санкции в отношении каждого гражданина страны-агрессора. И именно этот документ указывает на многофакторность войны и на то, что на России нет невиновных и не заинтересованных лиц.

Этот документ письмо-обращение граждан РФ к Путину. Банальная вещь, можно сказать. В каждой стране народ по тем или иным причинам обращается к руководителю, пишет петиции, выходит на пикеты, требует защиты своих прав и интересов. Это называется демократией. Поэтому в том, что граждане РФ, ищущие защиты своих прав и интересов, обращаются к Гаранту, ничего криминального нет.

Я в разделе петиции на сайте Президента РФ видела и прошение, мольбу о том, чтобы Путин стал монархом, узаконил рабовладение и расстрелы. Забавное чтиво, я вам скажу. Не для слабонервных.

А здесь, в предлагаемом читателю письме, и вовсе банальность. Просьба защитить бизнес России от посягательств на него Министерства РФ. И это, в общем- то, понять можно. Мы же пережили рейдерства времен Януковича, да и сейчас ведем отчаянную борьбу с коррупцией, лобби и другими издержками совкизма-рашизма.

Но вот незадача, бизнес граждан России, это война. И граждане России просят Путина помочь им получать выгоду на войне. На войне с Украиной. На разграблении Украины.

Прямая речь: «Мы, российские компании, работаем на российском и международном рынке с компаниями из Луганской народной республики и Донецкой народной республики в плане закупок и вывоза угля с территорий ЛНР и ДНР в Российскую Федерацию и за рубеж, успешно наполняем бюджеты России и республик, увеличиваем товарооборот, помогаем развивать экономику ДНР и ЛНР. Указанная деятельность на протяжении вот уже трех лет нами осуществлялась под четким руководством, скоординированностью и при взаимодействии с Министерством экономического развития Российской Федерации. Но с 15 марта 2018 года одной телеграммой, без всякого предупреждения и уведомления, Министерство экономического развития РФ запретило нам через уполномоченного перевозчика АО «РЖД Логистика», заниматься вышеуказанной деятельностью. 14.03.2018 г. мы были уведомлены сотрудниками АО «РЖД Логистика», что вывоз угля с территории ДНР и ЛНР разрешен только через ООО «Компания «ГазАльянс». Таким образом, в действиях должностных лиц, курирующих это направление со

стороны РФ, нами усматривается сговор и лоббирование интересов ООО «Компания ГазАльянс», что наводит на предположения о наличии в действиях руководителей Министерства экономического развития РФ коррупционной составляющей, и дискредитирует недавнее письмо Президента РФ В.В. Путина о борьбе с коррупцией на всех уровнях власти и поддержке малого и среднего бизнеса.

У всех наших компаний на территории ЛНР и ДНР находится в общей сложности около 1350 груженных вагонов с углем, которые мы не можем вывезти в свете принятого решения, осуществлена предоплата угольным предприятиям Донбасса на миллионы рублей. Вагоны простаивают с 15.03.2018 г., за что платить придется нам, так как вагоны нами заказаны и проплачены. У многих компаний этот уголь уже оплачен, оплачена железнодорожная перевозка до станции назначения в РФ, оплачены таможенные платежи.

Мы уже несем материальные и имиджевые потери, срываются договоры и международные контракты. У многих компаний товар направлялся в порты РФ, под него планировались судовые отгрузки и соответственно уже номинированы судовые партии. Наши иностранные партнеры просто не понимают, как мы вдруг не можем выполнить наши обязательства, что наводит на мысль о несостоятельности некоторых элементов структуры власти.

Данным решением нас просто выдавливают с рынка и передают наш бизнес одной компании ООО «Компания «Газ-Альянс». В данном случае нами усматривается рейдерский захват только угольного бизнеса с применением административного ресурса. По сути бизнес монополизируется одной компанией, которая будет диктовать условия как поставщикам на территории ЛНР и ДНР, так и покупателям.

Кроме того, упомянутая телеграмма Министерства экономического развития РФ в адрес АО «РЖД Логистика» является прямым вмешательством федерального органа исполнительной власти в деятельность хозяйствующего субъекта, что строго запрещено действующим законодательством Российской Федерации, вынуждает АО «РЖД Логистика» грубо нарушать взятые на себя договорные обязательства, нести убытки.

С уважением и надеждой на решение, просим Вас разобраться с данным вопросом, дать оценку вышеуказанных действий должностных лиц, которые имеют отношение к курирующей деятельности и Министерства экономического развития РФ, рассмотреть степень ответственности должностных лиц, имеющих отношение к противоправным действиям в отношении отечественных предприятий и ответить нам, как в такой демократической и правовой стране как Российская Федерация, вероятно одним росчерком пера просто уничтожить десятки российских компаний с их сотрудниками без всяких оснований. А также как, при развитии рыночных условий в стране, можно давать возможность монополизировать целое направление деятельности в пользу частной компании, где до этого мы успешно конкурировали и работали.

Ваши избиратели:

ООО «Угольные технологии» Донсков Валерий Николаевич, тел. +7 918 532 9532,



ООО «Угольный альянс» Орлова Ольга Олеговна, тел. +7 9282964843,

ООО «ЮГПРОМТРАНСРЕСУРС» Гайворонский Виталий Юрьевич, тел. +79281048235,



ООО «Стройинвест» Столяров Сергей Иванович тел +7 9191909839 +375 296350204,



ООО «ЮгТрансРесурс» Кондратьев Алексей Николаевич, тел. +7(928)928-01-01,



ООО «Сервис Инвест» Беляев Андрей Владимирович, тел. +7 985 4910358,



ООО «ДонЭнергоИнвест» Горбач Евгений Анатольевич тел. + 7 918 896 19 91,



ООО «ЭкспортТрейд-Дон» Жихарев Руслан Геннадьевич, тел. +7 (905) 456-88-91,



ООО «ЮЖНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» Мкртчян Карен Самвелович, тел.: +7

9281255795, ,

ООО «ТД Адмирал Юг» Дудник Александр Юрьевич, тел. +7 928 270 4923,



ООО «Альянс Юг» Чебышев Андрей Юрьевич. Тел. +7 928 626 84 88,

ООО «ДОНТОРГ» Горбылев Александр Михайлович, тел. +7 916 347 4441,



ООО «МетУглеТрейд» Ляпустина Анастасия Владимировна, тел. +79282121702,



ООО «ДонТрансЛогистик» Тимченко Александр Юрьевич, тел. +7 9045079408,



ООО «УГЛЕСБЫТ» Годунов Борис Викторович, тел. +7 989 728 88 25,

ООО «ВТД» Рудаков Виктор Александрович, тел. +7 9286130387, ».

Насладились?

А я бы еще раз и по пунктам. Для осознания.

Русские бизнес –селебрети осознают оккупацию Украины, признают «образования» в виде «рыспублик», и вывозят из Донбасса уголь Украины, получая от грабежа прибыль. Они просто просят своего главаря юридически упростить грабежи.

Для них война, это бизнес. Это поглощение ресурса оккупированной территории. Проще говоря — кража!

Все это (вывоз угля из оккупированного Россией Донбасса) делается вполне официально, ведь все бизнес-компании зарегистрированы в РФ, платят «налоги» «рыспубликам»-партнерам и, естественно, государству РФ.

У российских бизнесменов уголь вполне официально покупают их иностранные партнеры, которые покупают этот уголь, как добытый в РФ. По сути, иностранные партнеры являются спонсорами войны и терроризма. Грешим ли мы на них, осуждаем? Нет! Ведь у нас есть один враг, и это не Россия в целом, а одна личность — Путин. Так прячется многогранность войны. Так страна-агрессор и оккупант избегает наказания, и в случае смерти и переизбрания лидера, кричит «это не мы, это все он, он один». Так иностранные компании, работающие с российским бизнесом, становятся теми, кто оплачивает войну на Донбассе и в Сирии. Убийцами! Если проще говорить о ситуации. Знают ли они об этом? Не знаю! Этот материал и публикуется для того, чтобы выяснить эти факторы.

Я умышленно публикую данные компаний, совершающих кражу антрацита, добытого на шахтах оккупированного Россией Донбасса. Для иностранных партнеров. Думаю, в ФБ есть люди способные донести эту информацию куда нужно.

Для СБУ и соответствующих органов Украины, чтобы получив информацию, начали работать в соответствующем направлении. И опять же, верю в силу ФБ, в то, что рядом со мной есть люди, способные и донести информацию, и принять решения по ситуации.

Для граждан России. У РФ уничтожены шахты Донецкого каменноугольного бассейна. Да, ведь Гуково (РФ) стоит на тех же угольных пластах, что и Ровеньки, Свердловск (оккупированная территория Украины). Почему же вы уничтожаете свое и идете грабить чужое? Почему не развиваете свои предприятия? Это такое «мышебратство»?

Для граждан Украины, которые верят, что война, это один человек, Путин. Ребята, война — это Россия. Вся! Мы для них ресурс, не более. И ваши квартиры, ваше имущество, ваши жизни будут разграблены, как моя, как Донбасс, если вдруг мы решим «бросить Донбасс, пусть быстрее закончится война». Или «ой, не все русские такие, мышебратья, обнять». Обнять после этого? После того, как разграблен ваш дом?

Война будет продолжаться, ведь мы все для России ресурс. Они смотрят на нас алчными глазами и думают, что бы еще украсть. И линия разграничения, это не «за Донбасс», это за Украину. Чтобы завтра в Россию не пошли другие ресурсы, украденные в оккупированных городах.

Россия не оставит попыток нас ассимилировать, захватить, расчленить, используя политические рычаги, включая выборы и привод к власти пророссийского президента и депутатской фракции, внутренних путинвведистов, политических гастарбайтеров, внешние факторы Румынии, Польши и других стран, где существует поддерживаемые Россией ультра-наци.

И те, кто ждет в Украине «освобождения» Россией, кричит «путин введи», «назад в эсэсэср», они до сих пор не понимают, что русские будут грабить их наравне с «нациками-украми». Для русских нет своих. Даже между своих. Вот, пусть читают.

А данным компаниям можно написать. В личку. Потребовать информацию по углю из Донбасса. Пожелать процветания. Обнять, наконец-то. Со всей силой эмоций.

Из этой информации можно сделать сотни выводов, и принять десятки решений. И личных. И государственных. Страна-мародер, страна-вор, страна-преступник, страна-оккупант, Россия должна быть наказана по всем фронтам. Имиджевым. Личным. Политическим. Экономическим. Духовным. Физическим. Для этого и пишу. Для этого и существует «Информационное сопротивление». Информация на войне, это тоже оружие. Помните об этом!

Такое же экономическое «сотрудничество» ведется россиянами с ОРДЛО в сфере продажи зерна, подсолнечника, растительного масла. Из ОРДЛО вывозится, как украинское, конечно же, ведь многие предприятия, включая ТОВ ДТЭК, предпринимателей, юридических и физических лиц Луганской и Донецкой области, не аннулировали свои документы и печати. Многие предприятия, оставшиеся в ОРДЛО, открыли бенефециарные представительства в РФ, стали бенефициарами российских компаний.

Например, ТОВ ДТЭК, «лишившийся» своих предприятий в ОРДЛО — ТОВ ДТЭК «Свердловантрацит», Ровенькиантрацит» и «Метинвест», имеет в России угольнодобывающее-перерабатывающее предприятие ТОВ ДТЭК «Обуховская».

Уголь ОРДЛО — это не единственный ресурс войны. В ОРДЛО хорошо поставлено производство растительного масла, зерновых, табачной продукции (подделка всех известных торговых марок), алкогольной продукции.

Все оставшиеся в ОРДЛО предприятия хотя и прошли «перерегистрацию» в ОРДЛО, сохранили документацию и печати, полученные в Украине. Поэтому даже без перерегистрации, как предприятия-беженцы, свободно используют свои старые документы для сделок с российскими партнерами.

Сказать, что Донбасс разворовывается, ничего не сказать. Донбасс — это Украина. Это наш уголь, зерно, лес, камень воруют «партнеры» из России. Это наш бюджет не получает прибыль, это наши люди, граждане Украины, не получают зарплату, за них не платится социальный сбор, это они лишаются стажа и пенсии, работая на оккупированных территориях. Это воруют лично у каждого из нас.

Но, именно на эти «налоги» русских партнеров живут террористы. Это на их деньги ведется война. Это бизнес России обращается к Путину, чтобы он дал им полномочия более свободно грабить нас. Это русский бизнес, получает преференции от войны. В этом письме, обращении бизнес-селебрити РФ к своему главарю, вся Россия. Все их мораль, устои, понятия и правила игры. И их отношение к нам.

К «народу бамбаса» в этот раз обращаться не буду. Не поймут. Для них это действительно партнеры, а не воры. Ведь шахтеры Донбасса после скупки угля россиянами получают призрачную надежду на зарплату. Кто платит, тот им и друг. В марте 2014 года основная масса жителей Луганской и Донецкой области на наши призывы подняться и выгнать из городов тогда еще безоруженую русскую пьянь и местных путинвведистов, отвечали — «какая разница на кого работать, какая разница, кто будет платить». Мало кто там изменил свое мнение. Теперь эта масса поет — «мы не этого хотели, а что мы решаем». Ах, да, «Путин ни при чем, Россия наш брат, их здесь нет, Порошенко напал».

Война многогранна. Бизнес — это просто грань современной войны. Кстати, в Сирии «вагнеровцы» погибли при попытке захвата нефтяной скважины. И есть же иностранные партнеры, кто покупает у русских и сирийский продукт. Вот по такой же схеме. Помните — русское убивает!

А война закончится тогда, когда Россия перестанет получать прибыль с разграбленных территорий и они станут для нее обузой. Ну, или когда просто Россия станет Китаем! Хотя, нет, плохой вариант. Тогда мышебратья-беженцы еще больше будут нас ассимилировать и любить «младших братьев», и так поток либеральных «беженцев» в Украину из РФ все больше и больше напоминает тихую оккупацию. Остается одно — победа, контрибуции, репарации и стена! Но это уже другая история.

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