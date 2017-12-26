|Как Украина за 8 недель заработала $3,2 млрд
|26.12.2017 16:18
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На самом деле, в украинской экономике к концу 2017 года накопилось немало хороших новостей. Конечно, для контент-анализа потока деловой информации нужен, как минимум, небольшой институт (размером с Укрстат), но возьмем ровно 8 прошедших недель (с 25 октября по 25 декабря).
Сделаем при этом ровно 4 оговорки, пишет , передает
(1) Укрстат посчитал с 1.01 по 1.09 $2,2 млрд инвестиций,
но
(2) Повинуясь временным рамкам, мы не будем считать $3 млрд привлечения по евробондам 18 сентября (7,375% на 15 лет), но будем "держать" эту сумму в уме в силу некоторых пропорций.
(3) Соглашения с крупными китайскими игроками мы прокомментируем в отдельном, заключительном параграфе, они специфичны
(4) Объективно говоря, Украина упустила в этом году $1 млрд от МВФ; $720 млн (і) от ЕС; была закрыта из-за волокиты открытая в 2012 году кредитная линия для "Нафтогаза" в $3,5 млрд; наконец, $150 млн от МБРР мы не получили точно, а в сравнении с прошлыми годами - и все $500 млн. Не смогли мы найти применения и $146 млн от . Так что будем считать - $5,86 млрд.
На вопрос - а что же и сколько Украина получила, в масштабе 2-х месяцев, и отвечает этот небольшой review (берем только законченные или начатые проекты, а также подписанные инвестиционные и кредитные договоры).
A. ПОМОЩЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИИ ГОСКОМПАНИЙ США
B. КРЕДИТЫ ЧАСТНЫМ КОМПАНИЯМ - $499 млн
C. КРЕДИТЫ В РАМКАХ ПРОГРАММ СОТРУДНИЧЕСТВА - $449 млн
D. КРЕДИТЫ КОРПОРАТИВНЫМ СТРУКТУРАМ - $258 млн
E. ГРАНТЫ ЕС ГОСУДАРСТВУ - $174,7 млн
F. КРЕДИТЫ ГОСУДАРСТВУ - $142,6 млн
G. ПОМОЩЬ И НОРВЕГИИ (СЕ) - $57,12 млн
H. ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ - $413,2 млн
ИТОГО: $3 млрд 214 млн - за 8 недель.
С подушкой в виде $3 млрд привлеченных по евробондам (и $1,24 млрд привлеченных Минфином на внутреннем рынке по валютным ОВГЗ). Баланс +$1 млрд 594 млн.
На это указывает отчасти и профицит текущего счета.
Теперь, что касается китайцев, то подписано новое межправительственное соглашение, в котором кредитный option для Украины - $7 млрд. Но что это значит - сказать трудно. В ряде секторов продолжается активное сотрудничество (это , трубы, бурильные установки), в других оно заморожено.
Вроде бы будет строить новую ветку метро на $2,2 млрд китайского кредита, но входит ли он в эту сумму, или нет - неизвестно.
Тендер на строительство жилья для военных и переселенцев на $500 млн - та же проблема. Поэтому пока китайское направление вынесем за скобки.
Конечно, дела могли бы обстоять и получше, без девальваций, экспансии госаппарата, скандалов и роста налогов, но и на данный момент, с учетом внешнего фактора - твёрдое "удовлетворительно". С плюсом :-)
(i) все суммы в евро пересчитаны в долларе на 24.12.2017