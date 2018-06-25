|Силы ООС уничтожили очередную боевую позицию оккупантов на Донбассе (видео)
|25.06.2018 12:44
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Украинские военные с помощью беспилотника определили, откуда по их позициям ведется огонь.
Затем они уничтожили данную позицию боевиков, пишет на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин.
Он рассказал, что командир боевого расчета получил команду на открытие ответного огня.
«На все про все времени заняло только несколько минут — и боевая позиция врага уничтожена», — отметил волонтер.
Как ранее сообщал волонтер Юрий Мысягин, украинские военные продвинулись до 1 км и закрепились на новых позициях в районе Новотошковки Луганской области.
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