Украинские военные с помощью беспилотника определили, откуда по их позициям ведется огонь.

Затем они уничтожили данную позицию боевиков, пишет на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

Он рассказал, что командир боевого расчета получил команду на открытие ответного огня.

«На все про все времени заняло только несколько минут — и боевая позиция врага уничтожена», — отметил волонтер.

Как ранее сообщал волонтер Юрий Мысягин, украинские военные продвинулись до 1 км и закрепились на новых позициях в районе Новотошковки Луганской области.

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