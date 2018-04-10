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Світлана Лобода заінтригувала діамантовою обручкою (ФОТО)
10.04.2018 18:22
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Відома співачка Світлана Лобода лише місяць тому підтвердила, що чекає народження другого малюка, втім, про батька дитини не розповіла навіть своїм рідним, про що потім зізнавався у ЗМІ тато самої співачки. Втім, схоже, що скоро таємницям буде покладений край - у своєму Інстаграмі зірка "засвітила" цікаву деталь.

На світлині, яку Лобода опублікувала днями, на безіменному пальці зірки можна побачити чималу обручку з діамантом.

Фани подейкують, що батьком майбутнього малюка, а тепер і нареченим є Тіль Ліндеманн, соліст гурту Ramsteinn.

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