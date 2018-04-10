Основной причиной является резкое повышение цен на корма

В марте Украинский молочный индекс (УМИ), что показывает условную доходность производства молока в коммерческих хозяйствах, упал сразу на 8,7%, продолжив негативную тенденцию первых двух месяцев 2018 года. При этом, впервые в текущем году уровень индекса за месяц был ниже, чем средний показатель за последние 5 лет (на 5%). Об этом сообщил экономист инвестиционного отдела ФАО Андрей Ярмак, информирует svodka.net.

Основной причиной падения прибыльности производства молока было стремительное повышение цен на концентрированные корма. Только подсолнечный шрот подорожал в полтора раза в течение первого квартала 2018 года. Кукуруза фуражная и шрот соевый подорожали более чем на 12%, а фуражная пшеница — на 4%.

По словам эксперта, средняя доходность производства молока за первый квартал 2018 года, если сравнивать с таким же периодом прошлого года, была на 4,8% ниже. Кроме того, фермеры заработали на 4,3% меньше, чем в среднем за первый квартал за последние 5 лет. В апреле, как правило, цены на молоко в Украине начинают сезонное снижение, следовательно, в основном, Украинский Молочный Индекс также снижается.

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