В Одесской области 15-летний юноша застрелил своего ровесника.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает со ссылкой на .

По предварительным данным, трагедия произошла, когда несовершеннолетние играли пистолетом. Парень умер от выстрела в грудную клетку.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, а также, где дети взяли оружие.

В Одессе во время конфликта между студентами один зарезал другого. После этого подозреваемый скрылся с места происшествия. Его нашли в родном селе в Запорожской области.

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